Venezuela denuncia «ejecuciones» de sus nacionales en ataques a narcolanchas; Asamblea crea comisión especial para investigar

–El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, declaró este domingo que los ciudadanos fallecidos por los bombardeos estadounidenses en el Caribe fueron «ejecutados».

Además, se reunió con familiares de los ciudadanos asesinados. En este contexto, anunció la celebración de una sesión extraordinaria del órgano legislativo el lunes para crear una «comisión especial» que se encargará de investigar estos acontecimientos.

??? Venezuela denuncia "EJECUCIONES" de sus ciudadanos por militares de EE.UU. en el Caribehttps://t.co/2QWB6mrXvI https://t.co/qMqmrZFiBR pic.twitter.com/yyFPADBGdD — RT en Español (@ActualidadRT) November 30, 2025

Previamente, The Washington Post informó, citando a fuentes, que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, dio una orden verbal de «matarlos a todos» en el primer ataque estadounidense contra lo que Washington llama «narcolancha» en el mar Caribe, que tuvo lugar el 2 de septiembre.

Durante minutos, los comandantes observaron cómo ardía la embarcación en una transmisión en vivo de un dron. Al disiparse el humo, recibieron una descarga: dos supervivientes se aferraban a los restos humeantes. El comandante de Operaciones Especiales que supervisó la ofensiva ordenó un segundo ataque para cumplir con las instrucciones de Hegseth, apuntaron los interlocutores, añadiendo que los dos hombres volaron en pedazos en el agua. (Información RT).