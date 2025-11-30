Maduro pide ayuda a la OPEP para que pare la “agresión” de EE.UU a Venezuela

–Venezuela pidió a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ayuda para detener la «agresión» de Estados Unidos, que mantiene desde agosto un operativo antinarcóticos en el Caribe, según una carta del presidente Nicolás Maduro divulgada este domingo. El mandatario venezolano advierte que Estados Unidos pretende derrocarlo y apoderarse de las reservas petroleras más grandes del mundo.

«Espero contar con sus mejores esfuerzos para contribuir a detener esta agresión que se gesta con cada vez más fuerza y amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético internacional», señala la carta de Maduro leída por la vicepresidenta Delcy Rodríguez durante la segunda conferencia ministerial 2025 de la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudita y en la que también participa Rusia.

Maduro advierte que Venezuela está «en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado mundial”.

El texto de la carta es el siguiente:

Caracas, 30 de noviembre de 2025

Su Excelencia

Haitham A1 Ghais

Secretario General de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y países Miembros OPEP y OPEP+

Estimado Secretario General;

Tengo a bien dirigirme a Ustedes, en la oportunidad de extenderle un cordial saludo y, al mismo tiempo, hacer referencia a las crecientes e ilegales amenazas proferidas por el Gobierno de los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela.

Como ustedes seguramente habrán podido observar, desde mediados del mes de agosto del corriente año, eI Presidente de

los Estados Unidos de América, Donald Trump, ha venido ejecutando una campaña de hostigamiento y amenaza contra

Venezuela, que pone en claro peligro la paz, la seguridad y la estabilidad regional e intemacional.

Como parte de esa campaña, han sido desplegados en la región del Caribe diversos activos militares estadounidenses,

incluyendo más de catorce (14) buques de guerra y 15.000 efectivos. Además, autoridades estadounidenses han realizado

más de veinte (20) bombardeos contra pequeñas embarcaciones, dando como resultado eI asesinato extrajudicial de más de ochenta (80) personas.

Del mismo modo, en todos estos meses han sido constantes y reiteradas las amenazas expresas de uso de la fuerza contra eI territorio venezolano por parte de autoridades estadounidenses, 10 cual vulnera flagrantemente la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y otros instrumentos del derecho internacional.

Secretario General;

Venezuela denuncia formalmente ante la OPEP y el mecanismo de OPEP+, que eI Gobierno de los Estados Unidos

de América pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del planeta, por medio

del uso de la fuerza militar letal contra eI territorio, el pueblo y las instituciones del país.

Esta pretensión no solo contraría las disposiciones que rigen la convivencia pacifica entre las naciones, sino que

-además- pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y eI mercado intemacional. El mundo

conoce muy bien las lesivas consecuencias generadas en otros países petroleros, a partir de intervenciones militares de los Estados Unidos de América y sus aliados.

Venezuela se mantendrá firme en la defensa de sus recursos naturales energéticos y no sucumbirá a ningún tipo de

chantaje o amenaza. Estimado Secretario General y Miembros OPEP y OPEP+, espero contar con sus mejores esfuerzos para

contribuir a detener esta agresión que se gesta con cada vez más fuerza y amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético intemacional, tanto para los países productores como para los consumidores.

Finalmente, me permito solicitarle que copia de esta misiva sea distribuida entre los países miembros de nuestra

organización y del mecanismo OPEP+ y convocar a la unión soberana sin perturbaciones externas.

Sin otro particular al que hacer referencia y reiterándole mis sentimientos de alta estima y consideración, queda de usted.

Firma: NICOLÁS MADURO MOROS

Estados Unidos promueve un cerco marítimo y ahora aeronáutico sobre Venezuela y sus alrededores, después de que el presidente Donald Trump advirtiera el sábado que el espacio aéreo del país caribeño debía considerarse «cerrado en su totalidad». La semana pasada Washington emitió una alerta aérea por la creciente actividad militar en la zona, acatada por seis aerolíneas que suspendieron sus conexiones con Venezuela.

El despliegue de Estados Unidos incluye buques destructores, aviones de combate, miles de efectivos y el portaaviones más grande del mundo. Venezuela asegura que las maniobras no pretenden combatir el narcotráfico, sino derrocar a Maduro, cuyo gobierno es considerado ilegítimo por Washington.

Este domingo la agencia de viajes rusa Pegas Touristik, que volaba con frecuencia a la isla de Nueva Esparta (norte), también acató la alerta estadounidense y suspendió sus vuelos. Desde 2021 Venezuela y Rusia han firmado varios convenios turísticos, gracias a los cuales Nueva Esparta ha recibido a miles de turistas rusos que contribuyen con la economía de la isla, principalmente dependiente del turismo.

El país sudamericano mantiene, por ahora, sus dos rutas hacia Rusia, aliado del chavismo, con la aerolínea estatal Conviasa. (Información DW).