Volcán Puracé bajo alerta Naranja

–El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó este sábado que el estado de alerta del volcán Puracé cambia a Naranja. Esta decisión se toma con base en la evaluación integral de los parámetros monitoreados, los cuales registran cambios significativos, principalmente en la ocurrencia y energía de sismos dentro del volcán. Este factor indica que la probabilidad de que haga erupción ahora es mayor, sin que signifique que vaya a ocurrir.

De acuerdo con los registros del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, durante este sábado 29 ha aumentado la ocurrencia y energía de sismos asociados con la dinámica de fluidos dentro del cráter.

Estos eventos están relacionados con la emisión de gases y ceniza a la atmósfera, con varias columnas por encima de los 1.000 metros y con dispersión hacia el noroccidente del edificio volcánico.

La sismicidad continúa localizada en niveles superficiales debajo del cráter del Puracé, lo cual evidencia inestabilidad en la dinámica del sistema volcánico. En este sentido, los cambios registrados representan una alteración importante en su comportamiento y corresponden al estado de alerta Naranja definido por el SGC.

“Es esencial que la comunidad consulte únicamente la información oficial y mantenga las medidas de autoprotección. Acercarse al cráter o a zonas inestables puede ser peligroso, debido a eventuales emisiones súbitas de gases y ceniza», informó Nathalia Contreras, directora de Geoamenazas del SGC.

Por su parte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) activó la Sala de Crisis Nacional tras el cambio a alerta naranja del volcán Puracé.

Ante esta situación, la Sala de Crisis Nacional articuló de manera inmediata las acciones y esfuerzos con las autoridades territoriales, los organismos operativos y los consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo, para reforzar el monitoreo, revisar los planes de contingencia y apoyar las medidas de preparación.

De acuerdo con el mapa de amenaza volcánica del volcán Puracé elaborado por el SGC en el año 2014, en el área de influencia de esta estructura geológica habitan sobre todo comunidades indígenas y campesinas.

Los municipios en amenaza, en caso de que se dé una erupción considerable, son Puracé, Popayán y Soratá, en el departamento del Cauca. Así mismo los resguardos indígenas de Puracé, Kokonuko y Paletará, el reasentamiento indígena de Juan Tama de la etnia Páez (pueblo Nasa) y el asentamiento del pueblo Misak, territorios indígenas pertenecientes a la etnia o Pueblo kokonuko.

En esas poblaciones podrían darse fenómenos volcánicos como flujos piroclásticos (para el caso de Puracé) y lahares o flujos de lodo (para la población de Paletará y a Popayán).

Desde el SGC la recomendación para todas las comunidades, las que habitan el área de influencia del volcán, es estar atentas a la información oficial brindada por la UNGRD, bajo un ejercicio de confianza sostenido con las autoridades tradicionales, a través de empalmes, asambleas y reuniones, entre otros espacios y canales como la activación de la cadena de llamados para la toma de decisiones.

Mientras se mantiene el estado de alerta Naranja es posible que se presenten fluctuaciones temporales en los niveles de actividad del volcán, es decir, que en algunos momentos disminuya respecto a días o semanas anteriores.

Sin embargo, esto no implica que el volcán haya retornado a un estado de actividad estable. Para retornar a un estado de alerta menor (Amarilla) se requiere de un tiempo prudencial en el que se evalúen todos los parámetros monitoreados y se determinen tendencias que puedan indicar una mayor estabilidad.

Desde 2021 el volcán Puracé presenta cambios paulatinos en su actividad. Uno de los ma?s notables fue el aumento de la actividad si?smica en marzo de 2022, cuando se registró el mayor número de sismos diarios desde que el SGC inició su monitoreo.

Estas variaciones se registraron antes de la ocurrencia de una pequeña erupción freática en el cráter del volcán Curiquinga, el 29 de marzo de 2022, uno de los 15 volcanes que, junto al Puracé, conforman la Cadena Volcánica Los Coconucos (CVLC).

En ese momento (30 de marzo de 2022), el SGC cambió la alerta del volcán a Amarilla, debido a la alta variabilidad observada en el número y en la localización de eventos sísmicos de fractura y de movimiento de fluidos luego de la erupción.

Dos años después, el 3 de mayo de 2024, el SGC realizó otro cambio en el estado de alerta, debido a variaciones significativas en tres variables: la sismicidad, la deformación del suelo y los cambios en el tipo de gases y fluidos emitidos por el sistema volcánico.

En aquella ocasión el Puracé mostró un incremento notable en los sismos asociados tanto al fracturamiento de roca como al movimiento de fluidos en su interior, eventos localizados entre 0 y 4 kilómetros de profundidad respecto a la superficie.

De igual forma, los sistemas de telemetría de la red de vigilancia evidenciaron que el edificio volcánico continuaba deformándose de manera progresiva y que existía un cuerpo magmático pequeño, ubicado a 2 kms de profundidad, orientado hacia la superficie. Asimismo, se identificó que las emisiones de gases generadas por el volcán reflejaban un mayor aporte del sistema magmático.

Máxima vigilancia sobre el Puracé

El Observatorio Vulcanolo?gico y Sismolo?gico de Popaya?n del SGC monitorea la actividad del volca?n Purace? desde finales de los an?os 80.

En la actualidad es uno de los volcanes mejor instrumentados del pai?s, es decir, de los que ma?s equipos tiene para entender su comportamiento y los cambios en su actividad.

Actualmente cuenta con una red de vigilancia compuesta por 97 estaciones, de las cuales 60 poseen un sistema de telemetría de datos, mientras que en las 37 restantes los datos son adquiridos directamente en puntos de muestreo.