Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este domingo 30 de noviembre

Te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo en Bogotá para este domingo 30 de noviembre de 2025. Conoce el reporte que entrega el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para que programes y alistes tus actividades. ¡Conoce aquí los detalles!

Según el reporte del IDIGER, durante la madrugada de este domingo 30 de noviembre de 2025, se estima cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.

La temperatura mi?nima esperada en Bogotá, es de 9 °C.

En las primeras horas de la man?ana, se espera cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco. Luego incremento de la nobosidad sin descartar lloviznas intermitentes en sectores dispersos del oriente de la ciudad. Predominio de tiempo seco para el resto del área.

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.