    Aquí sí pasa, conoce cómo opera la medida de pico y placa en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa del 1 al 31 de diciembre de 2025 para vehículos particulares, según el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). ¡Toma nota y programa tus recorridos!

    La restricción de pico y placa rige de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. Aquí encuentras en detalle calendario por días, para que puedas planear tus viajes durante este mes de diciembre.

    Así opera la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares

    • En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.
    • En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

    Así opera el pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante diciembre de 2025

    Semana del 1 al 7 de diciembre

    Lunes 1 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.

    Martes 2 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

    Miércoles 3 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.

    Jueves 4 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

    Viernes 5 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.

    Sábado 6 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa.

    Domingo 7 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa.

    Semana del 8 al 14 de diciembre

    Lunes festivo 8 de diciembre: No aplica medida de pico y placa dentro de la ciudad por ser día festivo. Rige pico y placa regional de ingreso a Bogotá.

    Martes 9 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.

    Miércoles 10 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

    Jueves 11 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.

    Viernes 12 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

    Sábado 13 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa.

    Domingo 14 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa.

    Semana del 15 al 21 de diciembre

    Lunes 15 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.

    Martes 16 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

    Miércoles 17 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.

    Jueves 18 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

    Viernes 19 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.

    Sábado 20 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa.

    Domingo 21 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa.

    Semana del 22 al 28 de diciembre

    Lunes 22 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

    Martes 23 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.

    Miércoles 24 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

    Jueves festivo 25 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa por ser día festivo.

    Viernes 26 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.

    Sábado 27 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa.

    Domingo 28 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa.

    29 al 31 de diciembre

    Lunes 29 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.

    Martes 30 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

    Miércoles 31 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

    Así opera el pico y placa regional de ingreso a Bogotá

    La medida de pico y placa regional de ingreso a Bogotá funciona el último día de todos los puentes festivos o cuando lo establezca la Administración distrital, en los nueve corredores de ingreso a la capital del país.

    A partir de las 12:00 del mediodía y hasta las 4:00 p. m., sólo se permite el ingreso a Bogotá de los vehículos con placas terminadas en número par;  de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. se permite el ingreso de los vehículos con placas impares.

