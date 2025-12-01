Cortes de luz este martes 2 de diciembre de 2025 en Bogotá, Chía y Cajicá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este martes 2 de diciembre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Chía y Cajicá, Cundinamarca.

Localidad de Antonio Nariño

Barrio San Antonio. De la calle 2 Sur a calle 4 Sur entre carrera 15 a carrera 17 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Barrios Unidos

Barrio La Castellana. De la calle 97 a calle 101 entre carrera 47 a carrera 56 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio El Retiro. De la calle 82 a calle 84 entre carrera 13 a carrera 15 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Marsella. De la carrera 68 a carrera 72 entre calle 8 a calle 10 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:45 p. m.

Barrio Provivienda Oriental. De la calle 24 Sur a calle 26 Sur entre carrera 69 a carrera 71 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio La Paz. De la carrera 4 a carrera 6 entre calle 51 Sur a calle 53 Sur – Desde las 11:45 a. m. hasta las 2:00 p. m.

Barrio La Picota. De la carrera 4 a carrera 6 entre calle 51 Sur a calle 54 Sur – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Veracruz. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 15 a calle 18 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Tibabuyes. De la carrera 110 a carrera 112 entre calle 147 a calle 149 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 1:45 p. m.

Localidad de Usme

Barrio El Uval. De la carrera 4 Este a carrera 6 Este entre calle 105 Sur a calle 107 Sur – Desde las 7:30 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Chía, en Cundinamarca

Municipio de Chía. Sector Cerca de Piedra, de la carrera 0 Este a carrera 2 Este entre calle 13 a calle 15 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Cajicá, en Cundinamarca

Municipio de Cajicá. Sector Canelón – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.