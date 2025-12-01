    • Bogotá

    Cortes de luz este martes 2 de diciembre de 2025 en Bogotá, Chía y Cajicá

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este martes 2 de diciembre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Chía y Cajicá, Cundinamarca.

    Localidad de Antonio Nariño

    Barrio San Antonio. De la calle 2 Sur a calle 4 Sur entre carrera 15 a carrera 17 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

    Localidad de Barrios Unidos

    Barrio La Castellana. De la calle 97 a calle 101 entre carrera 47 a carrera 56 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Localidad de Chapinero

    Barrio El Retiro. De la calle 82 a calle 84 entre carrera 13 a carrera 15 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Localidad de Kennedy

    Barrio Marsella. De la carrera 68 a carrera 72 entre calle 8 a calle 10 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:45 p. m.

    Barrio Provivienda Oriental. De la calle 24 Sur a calle 26 Sur entre carrera 69 a carrera 71 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Localidad de Rafael Uribe Uribe

    Barrio La Paz. De la carrera 4 a carrera 6 entre calle 51 Sur a calle 53 Sur – Desde las 11:45 a. m. hasta las 2:00 p. m.

    Barrio La Picota. De la carrera 4 a carrera 6 entre calle 51 Sur a calle 54 Sur – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Localidad de Santa Fe

    Barrio Veracruz. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 15 a calle 18 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Localidad de Suba

    Barrio Tibabuyes. De la carrera 110 a carrera 112 entre calle 147 a calle 149 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 1:45 p. m.

    Localidad de Usme

    Barrio El Uval. De la carrera 4 Este a carrera 6 Este entre calle 105 Sur a calle 107 Sur – Desde las 7:30 a. m. hasta las 12:00 p. m.

    Municipios aledaños a Bogotá

    Chía, en Cundinamarca

    Municipio de Chía. Sector Cerca de Piedra, de la carrera 0 Este a carrera 2 Este entre calle 13 a calle 15 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Cajicá, en Cundinamarca

    Municipio de Cajicá. Sector Canelón – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

    -Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
    -Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
    -Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
    -Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
    -En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

    Ariel Cabrera
