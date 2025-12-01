Con jornada de ‘Llantatón’, se recolectaron 150 llantas usadas y abandonadas en calles de Tunjuelito, sur de Bogotá

Foto: Alcaldía Local de Tunjuelito.

Para fortalecer la campan?a ‘Operacio?n Espacio Pu?blico’ en el sur de Bogotá, la Alcaldía Local de Tunjuelito coordino? una nueva jornada denominada ‘Llantato?n’, con el propo?sito de recolectar las llantas y neuma?ticos abandonados en calles, parques, canales de aguas y andenes. Esta acción permitió la recolección más de 150 llantas.

Esta actividad hizo parte de la estrategia ‘Operacio?n Espacio Pu?blico’ , una iniciativa orientada a mitigar la acumulación de residuos que, además de afectar la movilidad y el entorno urbano, se convierten en focos propicios para la proliferación de vectores como de mosquitos y ratones, con ello, en potenciales riesgos para la salud pública.

Durante la jornada se intervinieron 10 puntos críticos, entre ellos los alrededores del barrio San Benito, el sector de Venecia, la carrera 13 y la avenida Boyacá, en un recorrido realizado de sur a norte. Como resultado, se logró la recolección de aproximadamente 150 llantas, recuperando espacios que hoy vuelven a estar al servicio de la comunidad.

La Alcaldía Local de Tunjuelito continuará desarrollando este tipo de acciones para garantizar entornos más limpios, seguros y saludables para todos los habitantes del sur de Bogotá.