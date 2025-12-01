    • Economía Nacional

    -Dólar TRM $ 3,784.43 (vigente diciembre 2)
    -Euro $ 4,357.30
    -Bitcoin US$ 85,366.00

    Tasa de Interés

    -DTF: 8,65%
    -UVR: $ 396,65
    -Tasa de Usura 25,02%

    -Café (UsCent – Libra) US$ 4,09
    -Petróleo Brent US$ 59,44

