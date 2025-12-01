Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el lunes diciembre 1, 2025 -Dólar TRM $ 3,784.43 (vigente diciembre 2) -Euro $ 4,357.30 -Bitcoin US$ 85,366.00 Tasa de Interés -DTF: 8,65% -UVR: $ 396,65 -Tasa de Usura 25,02% -Café (UsCent – Libra) US$ 4,09 -Petróleo Brent US$ 59,44 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorCon jornada de ‘Llantatón’, se recolectaron 150 llantas usadas y abandonadas en calles de Tunjuelito, sur de Bogotá Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este martes 2 de diciembre No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 ; taxis 5 Y 6 También podría gustarte Nacional Condenan a la Nación por detención ilegal de dos profesores en Antioquia Iván Briceño jueves enero 2, 2014 Nacional Cada día se reportan 72 casos de maltrato de niñas y adolecentes al ICBF Andres Felipe Gama jueves octubre 12, 2017 Nacional Volcán del Ruiz: Sigue disminuyendo actividad, pero todavía puede hacer erupción Ariel Cabrera domingo junio 25, 2023 Nacional Video: Mujer alicorada en avión de Avianca se hace viral en redes sociales Andres Felipe Gama lunes marzo 27, 2017