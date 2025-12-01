Confirman destitución e inhabilidad de 18 y 15 años a dos policías

–La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución e inhabilidad por 18 años al teniente de la Policía, José Luis Toloza Rangel, y de 15 años para el patrullero Jonnatan Felipe Peña Álvarez, adscritos a la Policía Metropolitana de Bucaramanga, por agredir físicamente a un ciudadano.

En fallo de segunda instancia, la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento ratificó que la actuación de los uniformados, por hechos ocurridos en mayo de 2017, sugiere una violación gravísima a los derechos humanos.

El ente de control sostuvo que, ante la negativa de la persona de acompañarlos a otra estación de policía, los disciplinados le propinaron golpes a la persona en diferentes lugares de su cuerpo.

El Ministerio Público les reprochó a Toloza Rangel y Peña Álvarez el haber pasado por alto su obligación de actuar de manera proba y respetuosa de las garantías fundamentales de una persona que se encontraba bajo su custodia, por lo que calificó en ambos casos la falta en que incurrieron como gravísima cometida a título de dolo.