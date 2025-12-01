Procuraduría llama a extremar planes de contingencia por reactivación sísmica del volcán Puracé

–(Imagen Servicio Geológico Colombiano). Ante la actividad sísmica del volcán Puracé, que llevó a las autoridades a decretar la alerta naranja, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y a los organismos competentes a fortalecer las medidas de protección para las comunidades aledañas en esta zona del Cauca.

El incremento en la emisión de gases y la caída de ceniza ha generado preocupación en los cabildos indígenas de Coconuco, Paletará y Puracé, así como en los habitantes de Popayán, donde el aire se ha visto afectado por el fuerte olor a azufre. Debido a ello, los organismos de socorro han emitido recomendaciones a la población e, incluso, ordenado la evacuación de al menos 70 personas del municipio de Puracé.

Ante esta situación, el Ministerio Público instó a las autoridades nacionales, departamentales y locales a activar los Comités de Emergencia y a trabajar de manera articulada, adoptando planes de contingencia para prevenir riesgos y responder oportunamente ante eventuales emergencias.

Asimismo, la Procuraduría recalcó la necesidad de garantizar que las personas evacuadas reciban atención en condiciones dignas, con albergues adecuados y prestación de servicios esenciales.