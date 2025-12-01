Se mantiene la alerta naranja para el volcán Puracé en el Cauca

–El Servicio Geológico Colombiano notificó que se mantiene la alerta naranja para el volcán Puracé, en el departamento del Cauca, por cambios importantes en los parámetros monitoreados, pues continúan las señales sísmicas asociadas al movimiento de fluidos.

Se han registrado emisiones de gases y ceniza, con columnas de entre 500 m y 1,4 km sobre la cima.

Entre estos eventos se destaca el de las 04:06 a.m. de este 30 de noviembre, correspondiente a una señal de tremor volcánico continuo (sismos por movimiento de fluidos internos) y a una emisión significativa de gases y ceniza, con altura de columna que supera los 500 m sobre la cima del volcán Puracé.

? Se mantiene estado de alerta naranja para el Volcán Puracé – Cadena Volcánica Los Coconucos. ?De acuerdo con el @sgcol, continúan las señales sísmicas asociadas al movimiento de fluidos. Además, se han registrado emisiones de gases y ceniza, con columnas de entre 500 metros… pic.twitter.com/Hf5SWB1Hre — UNGRD?? (@UNGRD) November 30, 2025

Hay reportes de caída de ceniza fina y olor fuerte a azufre desde la vereda Río Negro, en el corregimiento de Paletará, y en los sectores Mina de Azufre, Agua Hirviendo y vía a Totoró, así como en el norte de la ciudad de Popayán.

La actividad del volcán puede fluctuar, lo cual no significa retorno inmediato a la estabilidad. Para descender a alerta amarilla se requiere tiempo y la verificación de tendencias estables.

De hecho, el sábado el Comité Extraordinario de Manejo de Desastres recomendó la evacuación inmediata de la Zona 1 (amenaza alta) del municipio de Puracé, tras el incremento de la actividad volcánica (sismos, emisiones de gases y ceniza).

De acuerdo con la información oficial, 70 personas habitan la zona, pero la orden de evacuación se dejó en manos de la alcaldía del municipio, en el marco de su autonomía.

Recomendaciones para la comunidad:

• No acercarse al cráter ni a zonas de amenaza alta.

• Usar tapabocas y proteger ojos y piel ante caída de ceniza.

• Cubrir fuentes de agua.

• Consultar y seguir únicamente fuentes oficiales.

• Atender indicaciones del sgcol, la UNGRD y autoridades locales.

• Tener listo el kit de emergencias.

• La UNGRD y el SGC mantienen seguimiento permanente y están en alistamiento para apoyar cualquier acción necesaria en el territorio.

Este es el último boletín sobre el comportamiento del Volcán Puracé:

Volcán Puracé – cadena volcánica Los Coconucos

Del seguimiento de la actividad en la cadena volcánica Los Coconucos, el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía informa que:

Desde el cambio de nivel del volcán Puracé a la alerta naranja y hasta el momento de esta publicación, continúan registrándose señales sísmicas relacionadas con movimiento de fluidos, tipo Tremor (TR) y tipo Largo Periodo (LP), las cuales indican la salida continua de gases volcánicos. Algunas de ellas han estado relacionadas con emisiones pequeñas de ceniza a la atmósfera cuya dispersión ha estado dominada por los cambios en el régimen de vientos. Entre ellas se destaca la registrada a las 04:06 a.m. del 30 de noviembre, correspondiente a una señal de tremor volcánico continuo con altura de columna que supera los 500 m sobre la cima del volcán Puracé, aunque no se aprecia su altura total en las demás cámaras instaladas debido a condiciones climáticas adversas.

Las columnas de gases y ceniza observadas han presentado alturas entre 500 m y hasta 1,4 km sobre la cima del volcán, por lo cual en este lapso de tiempo se han publicado 23 alertas dirigidas a la aeronáutica civil, destacándose la emitida a las 04:15 a.m. de hoy que corresponde a la señal de tremor continuo. También se recibieron reportes de caída de ceniza muy fina y olores fuertes a azufre entre las 8:00 p.m. y 10:00 p.m. del día 29 de noviembre desde la vereda Río Negro en el corregimiento de Paletará y en los sectores Mina de Azufre, Agua Hirviendo y vía a Totoró, así mismo en el norte de la ciudad de Popayán.

Mientras se mantiene el estado de alerta Naranja es posible que se presenten fluctuaciones temporales en los niveles de actividad del volcán, es decir, que en algunos momentos puede disminuir con respecto a días o semanas anteriores, pero esto no implica necesariamente que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable. Para regresar a un nivel más estable (estado de alerta Amarilla), se requiere de un tiempo prudencial en el que se evalúan todos los parámetros monitoreados y se determinan tendencias que puedan indicar una estabilidad confiable. Con base en ello, se reitera la recomendación de no acercarse al volcán.

Con base en lo anteriormente expuesto, desde el SGC recomendamos no acceder al edificio volcánico y seguir atentamente la evolución del proceso actual a través de los boletines extraordinarios y demás información publicada por nuestros canales oficiales, así como las instrucciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El estado por actividad volcánica se mantiene en alerta Naranja : volcán con cambios importantes en los parámetros monitoreados.