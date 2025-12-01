Cundinamarca abre convocatoria de becas de Maestrías de Investigación para docentes oficiales del departamento

Foto: Gobernación de Cundinamarca.

La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cundinamarca anunció la apertura de la Convocatoria de Formación de Capital Humano de Alto Nivel – Maestrías de Investigación, dirigida a docentes de instituciones educativas oficiales del departamento, para que puedan acceder a becas.

La iniciativa, desarrollada en articulación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de Educación Nacional, financia estudios de maestría en Pedagogía o Educación con créditos educativos totalmente condonables.

La convocatoria estará disponible entre el 20 de noviembre y el 16 de diciembre de 2025 a las 4:00 p. m., y seleccionará a 33 docentes que cuenten con admisión previa a los programas ofrecidos por la Universidad de La Sabana. El apoyo económico cubrirá hasta $ 26.600.000 anuales por un periodo máximo de dos años, en modalidad presencial.

Podrán participar docentes en propiedad o en periodo de prueba que enseñen en los niveles de preescolar, básica o media, en áreas como matemáticas, lenguaje, ciencias naturales o ciencias sociales. Los proyectos deberán estar alineados con alguna de las líneas temáticas priorizadas por el departamento: agropecuario, agroindustrial, educación y desarrollo social, medio ambiente, minas–energía o salud.

El proceso de selección incluye inscripción en el SIGP, verificación de requisitos, etapa de subsanación, evaluación por pares y publicación del banco de elegibles, conforme al cronograma oficial.

Los postulantes deberán aportar documentos como cédula, certificación de la Secretaría de Educación, carta aval del rector, diploma o acta de grado, carta de compromiso y, de manera opcional, soportes de enfoque diferencial.

Con esta convocatoria, Cundinamarca impulsa la investigación educativa y la formación avanzada de sus docentes, fortaleciendo la calidad de la práctica pedagógica en todo el territorio.

Conoce la información completa, haciendo clic aquí.