    • Bogotá

    Cundinamarca abre convocatoria de becas de Maestrías de Investigación para docentes oficiales del departamento

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Docente revisando computador Foto: Gobernación de Cundinamarca.

    La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cundinamarca anunció la apertura de la Convocatoria de Formación de Capital Humano de Alto Nivel – Maestrías de Investigación, dirigida a docentes de instituciones educativas oficiales del departamento, para que puedan acceder a becas.

    La iniciativa, desarrollada en articulación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de Educación Nacional, financia estudios de maestría en Pedagogía o Educación con créditos educativos totalmente condonables.

    La convocatoria estará disponible entre el 20 de noviembre y el 16 de diciembre de 2025 a las 4:00 p. m., y seleccionará a 33 docentes que cuenten con admisión previa a los programas ofrecidos por la Universidad de La Sabana. El apoyo económico cubrirá hasta $ 26.600.000 anuales por un periodo máximo de dos años, en modalidad presencial.

    Podrán participar docentes en propiedad o en periodo de prueba que enseñen en los niveles de preescolar, básica o media, en áreas como matemáticas, lenguaje, ciencias naturales o ciencias sociales. Los proyectos deberán estar alineados con alguna de las líneas temáticas priorizadas por el departamento: agropecuario, agroindustrial, educación y desarrollo social, medio ambiente, minas–energía o salud.

    El proceso de selección incluye inscripción en el SIGP, verificación de requisitos, etapa de subsanación, evaluación por pares y publicación del banco de elegibles, conforme al cronograma oficial.

    Los postulantes deberán aportar documentos como cédula, certificación de la Secretaría de Educación, carta aval del rector, diploma o acta de grado, carta de compromiso y, de manera opcional, soportes de enfoque diferencial.

    Con esta convocatoria, Cundinamarca impulsa la investigación educativa y la formación avanzada de sus docentes, fortaleciendo la calidad de la práctica pedagógica en todo el territorio.

    Conoce la información completa, haciendo clic aquí.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte