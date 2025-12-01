Programe su temporada de vacaciones de fin de año en los espacios CREA en Bogotá

Foto: Idartes

Hasta el 6 de diciembre Bogotá vivirá una nueva edición de Vacaciones Crea, una invitación del Instituto Distrital de las Artes – Idartes para que personas de todas las edades exploren su creatividad en los veinte centros de formación del Programa Crea. ¡Asiste, es gratis!

Durante casi un mes, los espacios se llenarán de color, movimiento, palabra y experimentación con una amplia oferta de talleres artísticos gratuitos.

Para María Claudia Parias Durán, directora general de Idartes, esta temporada es una oportunidad para que el arte siga siendo parte de la vida cotidiana de los bogotanos.

“Queremos que niñas, niños, jóvenes y adultos comprendan que el deseo de crear, de compartir y de jugar con los sentidos puede empezar hoy, aquí, en cualquier taller”, afirmó para luego agregar: “En Idartes creemos que las artes son un medio para el crecimiento y el bienestar de las personas, para construir una sociedad más libre, diversa, crítica, incluyente e intercultural”.

En esta edición, los talleres proponen viajes por múltiples lenguajes artísticos. Habrá quienes inventen personajes, compongan canciones o creen cómics y fanzines; otros construirán máquinas inútiles a partir de materiales reciclados o experimentarán con sonidos para descubrir que el cuerpo también puede ser un instrumento musical. En los laboratorios de danza y teatro se explorarán los elementos del movimiento y la expresión, mientras que la creación digital y los audiovisuales abrirán puertas para imaginar videoclips, pódcast o universos de ciencia ficción.

Más que una programación de vacaciones, Crea ofrece una experiencia de descubrimiento: un espacio en el que lo lúdico y lo artístico se entrelazan para generar encuentros entre generaciones, disciplinas y territorios. Los talleres están diseñados para que cada participante, sin importar la edad o la experiencia, encuentre su propio camino creativo.

En palabras de su directora, “estas vacaciones son una invitación a que cada persona se acerque al arte con curiosidad, con alegría y con libertad. Lo importante no es saber hacerlo todo, sino atreverse a imaginar, a probar, a crear”.

Las Vacaciones Crea estarán abiertas para todas las edades y la participación es gratuita. Las inscripciones pueden realizarse de manera presencial en cualquiera de los veinte centros Crea de Bogotá o a través de la página web crea.gov.co.