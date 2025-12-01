Emergencias en Viotá y La Calera, Cundinamarca, por creciente súbita y fuerte lluvia con granizada

–El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, reportó que una persona sigue desaparecida tras la reciente súbita en la vereda Neptuna del municipio de Viotá, de acuerdo con la información oficial entregada por la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca.

Cerca de 30 personas estuvieron en riesgo, pero lograron ponerse a salvo sin afectaciones. Seis personas fueron arrastradas por la creciente: cinco ya fueron rescatadas con vida y de ellas una permanece en el hospital; cuatro están fuera de peligro. Continúa la búsqueda de un hombre de aproximadamente 50 años, identificado como Ernesto. Los organismos de socorro rastrearon todo el río hasta la unión de los ríos Calandaima y Ruidosa, un tramo de 400 metros.

El gobernador indicó que en Viotá, desde las 5:30 a. m. de este lunes, se activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) para reanudar las operaciones, con apoyo de los organismos de socorro y presencia del Ejército en puntos de control.

Mientras tanto, en el municipio de La Calera se registró un fuerte aguacero acompañado de granizo que provocó una grave emergencia.

El goberndor reportó que se registraron inundaciones y daños en viviendas y establecimientos comerciales en la vereda La Portada, así como afectaciones en los sectores de Salitre y San Rafael, ocasionadas por tormenta eléctrica y granizada.

La Alcaldía adelantó un censo preliminar que reporta 16 familias afectadas, el cual será consolidado mañana para avanzar en la entrega de ayudas. También se reportan caídas de árboles y tránsito restringido en algunos puntos, con presencia del CMGRD y el Cuerpo de Bomberos en terreno.

También en el municipio de Cáqueza se reportaron inundaciones en los barrios Inmaculada, Rafael Núñez, El Palmar y Villa del Tejar, así como en las veredas Centro Piscina y Placita. Varias viviendas presentan acumulación de agua debido a fallas en el sistema de alcantarillado. El municipio adelanta la evaluación de daños y análisis de necesidades, herramienta técnica que permitirá determinar el nivel de impacto, el número de familias afectadas y los apoyos prioritarios.

Las fuertes lluvias del fin de semana han generado algunas emergencias en Cundinamarca, las cuales nos encontramos atendiendo. La primera se registra en el municipio de Viotá, donde continúa la búsqueda de una persona reportada como desaparecida tras una creciente súbita. Cinco… pic.twitter.com/GBrdZfMapX — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) December 1, 2025

El gobernador destacó que se sigue trabajando de manera articulada con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y los organismos de socorro, para atender estas situaciones y acompañar a las familias afectadas.