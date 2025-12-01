Incautan bienes que estarían al servicio de las estructuras Jaime Martínez y Carlos Patiño de las disidencias de las Farc

–La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, identificó un patrimonio ilícito que habría destinado las estructuras Jaime Martínez y Carlos Patiño de las disidencias de las Farc para facilitar su actuar criminal y dar apariencia de legalidad a recursos provenientes de sus actividades delictivas en el suroccidente del país.

Se trata de 13 bienes ubicados en Putumayo, Caquetá, Cauca y Nariño que estarían al servicio de los componentes armados, narcotraficantes y logísticos de los dos grupos armados ilegales.

La Fiscalía identificó y afectó con fines de extinción del derecho de dominio 13 bienes, avaluados en 11.500 millones de pesos, que habrían estado al servicio de las estructuras Jaime Martínez y Carlos Patiño de las disidencias de las Farc. pic.twitter.com/ZkN2GW7Dtl — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 29, 2025



Las propiedades detectadas están representadas en seis inmuebles rurales, dos de estos servirían para organizar reuniones en las que se planeaban acciones ilegales, acopiar y procesar estupefacientes, y almacenar armas de fuego; dos establecimientos de comercio (un restaurante y una droguería) y cinco vehículos.

Asimismo, se conoció que los activos fueron puestos a nombre de las compañeras sentimentales y personas cercanas a los cabecillas de las estructuras Jaime Martínez y Carlos Patiño para intentar ocultar su origen y destinación ilícita.

Por todo lo anterior, la Fiscalía impuso sobre los 13 bienes, que preliminarmente superan en valor los 11.500 millones de pesos, medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro.