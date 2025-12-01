Empresa sueca niega irregularidades en venta de aviones de guerra Gripen a Colombia: «Ha sido un proceso totalmente transparente y ético»

–La empresa sueca Saab salió este lunes en defensa de la venta de 17 aviones de combate Gripen a Colombia y aclaró que «este ha sido un proceso totalmente transparente y ético». En un comunicado advierte que tiene «tolerancia cero hacia la corrupción» y cuentan con una política «estricta» que regula su conducta, en línea con directrices internacionales.

Además, la compañía indica que «no hubo participación de personas externas o intermediarios en el proceso», detallando que toda la negociación y adquisición se realizó con «representantes oficiales de la empresa» y con «la contraparte oficialmente designada por Colombia». Asimismo, afirma que la transacción contó con el acompañamiento del Gobierno de Suecia.

Saab explica que es la primera vez que Colombia adquiere con ellos «esta capacidad integral y nueva, siendo una solución completa y de vanguardia». En ese sentido, especificó que el contrato incluye la venta de 17 aviones, 15 Gripen E (monoplaza) y 2 Gripen F (biplaza), más los equipos complementarios de cada aeronave, como sensores avanzados, radares de alta precisión, simuladores, equipos de autoprotección y armamento moderno. A esto se agregan soporte logístico integral, componentes y repuestos, así como sofisticados sistemas de simulación y entrenamiento.

La compañía sueca aclara que Colombia «no pagará de inmediato» por esta adquisición, pues el esquema financiero distribuye los costos durante los siete años del proyecto, «protegiendo al país de variaciones inflacionarias y precios del mercado».

El pasado 22 de noviembre, el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia reveló que el valor global del contrato asciende a 3.135 millones de euros. También señalaron en esa oportunidad que se ejecutará a siete años y que contempla escenarios de variación del tipo cambiario del peso frente al euro durante el lapso de ejecución, al tiempo que el acuerdo se suscribió a precio fijo.