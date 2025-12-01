Megaescandalo de corrupción de la UNGRD: Fiscalía acusa a exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco de hacer «pacto criminal» con congresistas

–La fiscal delegada ante la Corte, María Cristina Patiño, acusó este lunes a los ex ministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, de hacer un “pacto criminal» con determinados parlamentarios para dirigir, tramitar y priorizar proyectos contractuales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres n Invías, a cambio de que apoyaran las iniciativas presentados por el Gobierno al legislativo.

«Aquí lo que hubo fue en realidad un acuerdo criminal entre dos altos funcionarios del estado para cometer delitos indeterminados durante el tiempo que pudieran estar en el ejercicio de esa función pública. Ese tiempo no se extendió, debido al escándalo por la corrupción de la Ungrd, que así como ocurre en este suceso los ministros de Hacienda y del Interior ocurrió con los otros sucesos del macrocaso donde se frena ese propyecto de largo alcance de ilegalidad, de comprar, de corromper el Congreso de la República», puntualizó.

«En desarrollo del pacto criminal ofrecieron y abordaron ilícitamente con algunos senadores y representantes del Congreso de la República, para direccionar proyectos, contratos o convenios que se adelantaban en el Instituto Nacional de Vías (Invías) en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) a cambio de su concurrencia y votación”, añadió.

Explicó que “los exministros Velasco y Bonilla acordaron entre sí, con otros funcionarios de la Rama Ejecutiva y con ciertos parlamentarios de las comisiones Primera y Séptima del Senado, y de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso, el direccionamiento de proyectos contractuales a cambio de su apoyo a los intereses del Gobierno en el Legislativo”.

Según la fiscal del caso, los exministros comprometieron la entrega de 79 proyectos a senadores y miembros de la Cámara de Representantes que sumaban 612 mil millones de pesos, pero solo siete de ellos se habrían concretado.

A la diligencia, cumplida en el Tribunal Superior de Bogotá, el exministro Velasco compareció de manera virtual, mientras que Bonilla lo hizo de manera presencial.