Jefe del Comando Sur de EE.UU visitó Venezuela; discutió con régimen chavista plan de estabilización, seguridad y lucha contra narcotráfico y terrorismo

–El jefe del Comando Sur de EE.UU., Francis Donovan, llegó este miércoles Caracas, con el objetivo de reunirse con altas autoridades venezolanas, para abordar asuntos de seguridad y otras medidas, informó el despacho de Donovan en un comunicado.

«Las conversaciones se centraron en el entorno de seguridad, las medidas para garantizar la implementación del plan de tres fases del presidente Donald Trump —en particular, la estabilización de Venezuela— y la importancia de la seguridad compartida en todo el hemisferio occidental», refiere el documento, en el que se apunta que del lado de la Casa Blanca también participaron la encargada de Negocios en Venezuela, Laura Dogu, y el subsecretario de Guerra Interino para la Defensa Nacional y las Américas, Joseph M. Humire.

Se puntualiza asimismo que «durante la reunión, los líderes [estadounidenses] reiteraron el compromiso de EE.UU. con una Venezuela libre, segura y próspera para el pueblo venezolano, EE.UU. y el hemisferio occidental».

Otro día histórico en el que dimos la bienvenida al comandante del @SOUTHCOM, el general Donovan, a Venezuela. En Caracas, el General Donovan comenzó reuniéndose con su equipo de miembros del servicio de la Fuerza Conjunta, una vez más vigilando las instalaciones de la embajada… pic.twitter.com/mjkWmfUlOd — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) February 18, 2026

Por su lado, el ministro de Comunicación e Información venezolano, Miguel Ángel Pérez Pirela, precisó en X que Donovan viajó para sostener una reunión con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

«Durante dicho encuentro, ambos países acordaron trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas en nuestra región, terrorismo y migración», apuntó el alto funcionario, quien agregó que «el encuentro ratifica que debe ser el camino diplomático el mecanismo para resolver divergencias y abordar temas de interés binacional y regional, de interés para todas las partes».

Se trata de la segunda visita de un alto funcionario estadounidense a Caracas tras los bombardeos del pasado 3 de enero, que se saldaron con la muerte de más de 100 personas y daños en infraestructuras civiles y militares, así como con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa y diputada, Cilia Flores.

La semana previa, acudió a Venezuela el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright. En ese marco, Rodríguez anunció «el establecimiento de una asociación productiva a largo tiempo, que permita una agenda energética que se convierta en motor de la relación bilateral», que se encontraba en suspenso desde el 2019.

Asimismo, Trump afirmó a la prensa que planea visitar Venezuela, aunque adelantó que todavía no se ha precisado la fecha, mientras que la mandataria anunció que había sido invitada a Washington. Tampoco especificó cuándo lo haría. (Información RT).