Volcán Puracé sigue registrando movimientos de fluidos, con expulsión de gases de mas de 700 metros de altura

–Un boletín extraordinario emitió este lunes el Servicio Geológico Colombiano sobre el comportamiento del volcán Puracé, que hace parte de la cadena volcánica de Los Coconucos y que se localiza a escasos 27 kilómetros de la ciudad de Popayán, en el Cauca, precisando que registró señales sísmicas relacionadas con movimiento de fluidos, tipo Tremor (TR) y tipo Largo Periodo (LP), localizadas debajo del cráter, asociadas con la emisión continua de gases volcánicos a la atmósfera. Algunas de estas señales han estado acompañadas de pequeñas emisiones de ceniza cuya dispersión ha estado dominada por los cambios en el régimen de vientos.

Las columnas de gases y ceniza observadas han presentado alturas superiores a los 700 m sin que se sea posible calcular su altura total con la red de cámaras instaladas en la zona de influencia del volcán, debido a condiciones climáticas adversas. Durante eI periodo de tiempo evaluado en eI presente boletín fueron publicadas cuatro alertas dirigidas a la aeronáutica civil, entre las que se destaca la emitida a las 9:23 p. m. del día de ayer, correspondiente a una señal de tremor volcánico con altura de columna que superó los 700 m sobre la cima del volcán Puracé y una dispersión hacia eI oriente. Por eI momento no se han recibido reportes de caída de ceniza por las comunidades ubicadas en inmediaciones del volcán.

Mientras se mantiene el estado de alerta Naranja es posible que se presenten fluctuaciones temporales en los niveles de actividad del volcán, es decir, que en algunos momentos puede disminuir con respecto a días o semanas anteriores, pero esto no implica necesariamente que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable. Para regresar a un nivel más estable (estado de alerta Amarilla), se requiere de un tiempo prudencial en eI que se evalúan todos los parámetros monitoreados y se determinan tendencias que puedan indicar una estabilidad confiable.

Con base en lo anteriormente expuesto, desde eI SGC recomendamos no acercarse al cráter del volcán ni a sus alrededores, y seguir atentamente la evolución del proceso actual a través de los boletines extraordinarios y demás información publicada por nuestros canales oficiales, así como las instrucciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El estado por actividad volcánica se mantiene en alerta Naranja importantes en los parámetros monitoreados: volcán con cambios. El SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO continuará atento a la evolución del fenómeno volcánico e informará oportunamente sobre los cambios que puedan presentarse.