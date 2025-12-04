Satena suspende temporalmente los vuelos a Venezuela

–La aerolínea estatal colombiana Satena anunció este jueves que debido a los recientes avisos oficiales sobre afectaciones en la navegación aérea del Caribe, tomó la decisión de suspender temporalmente les operaciones hacia Venezuela.

Esta medida responde a reportes confirmados de interferencias en los sistemas de navegación satelital utilizados por las aeronaves, señaló en un comunicado.

Añade que el NOTAM A0143/25 advierte sobre actividades de jamming y spoofing que están afectando señales GPS/GNSS, incluyendo WAAS, GBAS y ADS-B, dentro de un área específica del Caribe y a diferentes niveles de vuelo.

«Estas condiciones representan un riesgo para la operación y exigen adoptar medidas preventivas mientras se verifica la estabilidad y confiabilidad de los servicios de navegación en la región», advierte y subraya que en cumplimiento de las mejores prácticas de seguridad aérea y de los lineamientos de las autoridades competentes, Satena ha implementado este suspensión temporal con eI propósito de proteger a sus pasajeros, tripulación y operación.

Durante este periodo, los viajeros con vuelos programados podrán solicitar la devolución total del valor del tiquete a través de los canales oficiales: www.satena.com, Contact Center nacional (601) 918 6030 – (601) 794 2211, WhatsApp (+57) 323 322 0006.

Satena agradece la comprensión de sus usuarios y reafirma que la seguridad operacional es y seguirá siendo su principio rector. Una vez las autoridades internacionales certifiquen condiciones plenamente seguras para la navegación aérea, la aerolínea reanudaría sus operaciones habituales hacia Venezuela.

Satena vuela dos veces por semana a Valencia, la tercera urbe más grande de Venezuela, ubicada a dos horas de Caracas.

Tras el inicio de sus ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico en septiembre, el presidente estadounidense Donald Trump notificó que las aerolíneas internacionales debían considerar «cerrado» el espacio aéreo venezolano. Esto llevó a una decena de compañías, entre ellas Iberia, Turkish, Latam, Avianca y Gol, a cancelar sus viajes y ha dejado al país, especialmente a Caracas, prácticamente aislado.

La ofensiva del mandatario estadounidense contra el narcotráfico en la región, sin presentar pruebas de que las embarcaciones transportaran droga, ya se ha cobrado la vida de más de 80 personas. La familia de un pescador colombiano muerto en un bombardeo denunció a su gobierno ante la CIDH. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, asegura que el objetivo real de los ataques es derrocarlo.