EE.UU. realiza otro ataque «letal» a narcolancha en el Pacífico y mata a 4 personas (VIDEO)

–El Comando Sur de EE.UU. informó este jueves que por órdenes del secretario de Guerra, Peter Hegseth, fuerzas militares de su país perpetraron un «ataque cinético letal» contra una pequeña embarcación en aguas del océano Pacífico, con saldo de cuatro ocupantes muertos.

«El 4 de diciembre, bajo la dirección del secretario de Guerra Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta ‘Southern Spear’ realizó un ataque cinético letal contra un buque en aguas internacionales operado por una Organización Terrorista Designada», reza parte del mensaje que publicara la entidad militar en su perfil de X.

Indicó asimismo que a consecuencia del bombardeo, murieron cuatro individuos –a los que se tildó de «narcoterroristas– que iban a bordo de la lancha.

On Dec. 4, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel in international waters operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was carrying illicit narcotics and… pic.twitter.com/pqksvxM3HP — U.S. Southern Command (@Southcom) December 4, 2025

No se precisó a cuál entidad del narcotráfico pertenecía el bote destruido ni el lugar exacto del ataque. En su lugar, se dijo que «la inteligencia confirmó que el buque transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental».

Desde inicios de septiembre a la fecha, EE.UU. ha atacado a 22 embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico, causando la muerte directa de más de 80 personas y en medio de señalamientos acerca de la ilegalidad de estas acciones, producidas en el contexto de una agresión contra Venezuela.

El Pentágono ha defendido su proceder, al aseverar que cada «ataque cinético» realizado por su país en el «hemisferio occidental» ha sido contra «organizaciones terroristas designadas» por Washington y «en defensa de intereses nacionales vitales de EE.UU.», según puntualizara el martes la secretaria de prensa del organismo, Kingsley Wilson.

En decir de la funcionaria, las operaciones bélicas del Comando Sur —que han sido calificadas como crímenes de guerra y ejecuciones extrajudiciales por Venezuela y otros países como Cuba, Colombia, Nicaragua, además de expertos de la ONU— «son legales tanto según el derecho estadounidense como el internacional, y todas las acciones cumplen con el derecho de los conflictos armados». (Información RT).