Bogotá ya tiene ‘ensayaderos’, espacios de la Red de Escenarios Culturales de Bogotá

Foto: Idartes

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa apoyamos tu talento, por esto que el Instituto Distrital para las Artes (Idartes)te invita aartistas, agrupaciones y colectivos que trabajan en diversas disciplinas escénicas a inscribirse para obtener durante un mes un espacio o acceder a un ‘ensayadero’, especialmente dotado para el desarrollo de ensayos, entrenamientos, laboratorios de creación y talleres ocasionales. ¡Inscríbete gratis ingresando aquí!

La oferta de estos espacios se articula con la misión de Instituto Distrital para las Artes (Idartes)de garantizar el acceso a la infraestructura cultural pública y acompañar el fortalecimiento del ecosistema artístico en todas sus etapas.

Espacios disponibles en la Red de Escenarios Públicos de Bogotá

Los ‘ensayaderos’ son espacios diseñados para brindar condiciones técnicas seguras y adecuadas para procesos de creación, investigación y montaje.

Estos son los espacios disponibles para los cuales te puedes inscribir en 2025:

Centro Cultural Compartir Sumapaz (Pilona 10), en la localidad de Ciudad Bolívar.

Salón de los Espejos del Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

Sala de Ensayo del Teatro El Ensueño, al sur de Bogotá.

Teatro al aire libre La Media Torta de Bogotá.

Teatro El Parque de Bogotá, ubicado en el Parque Nacional.

Cada Ensayadero cuenta con características como pisos especializados para danza y movimiento, iluminación base, espacios ventilados, disponibilidad de sonido según cada caso y acompañamiento del personal técnico del escenario, según agenda y condiciones.

¿Quiénes pueden solicitar un Ensayadero?

Este servicio está dirigido a artistas, colectivos y compañías que desarrollan prácticas relacionadas con teatro, danza, performance, música en pequeño y mediano formato, narración oral, circo, artes vivas, stand-up comedy y procesos interdisciplinarios.

Las propuestas deben estar alineadas con la misionalidad del escenario y con el fortalecimiento de la creación escénica en la ciudad.

Proceso de solicitud y asignación

Las solicitudes se realizan únicamente a través del formulario oficial, disponible entre el 1 y el 15 de cada mes, para la programación del mes siguiente. Una vez recibida la información, el equipo del escenario correspondiente realiza:

Revisión de disponibilidad del espacio.

Verificación de la pertinencia de la propuesta según la naturaleza del escenario.

Programación de horarios según demanda y condiciones técnicas.

Concertación o ajuste de la solicitud, cuando aplica.

Formalización mediante el acta de compromiso que establece responsabilidades y lineamientos de uso.

El diligenciamiento del formulario no garantiza la asignación del espacio. Esta dependerá de la disponibilidad, el orden de recepción, la pertinencia artística y el cumplimiento histórico del solicitante.

Compromisos de uso

Las personas beneficiarias deberán garantizar: puntualidad, cuidado de la infraestructura, respeto por las normas de convivencia, registro de participantes y la entrega adecuada del espacio. Está prohibido el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Solamente en la zonas habilitadas se permite el consumo de alimentos y bebidas.

Para solicitudes que superen las ocho horas de uso, se concertará una contraprestación pedagógica o artística con el escenario.

Una apuesta por fortalecer el ecosistema cultural

El programa de ¨Ensayaderos¨ contribuye al desarrollo del sector artístico al ofrecer espacios dignos y profesionales que potencian:

La creación de nuevos montajes.

La exploración de lenguajes escénicos contemporáneos.

La formación y el entrenamiento técnico.

La investigación y el laboratorio escénico.

El trabajo colaborativo entre artistas y colectivos.

La articulación entre ciudadanía, escenarios culturales e instituciones.

Estos espacios son una herramienta clave para el desarrollo del sector, pues aportan a la sostenibilidad de los procesos de creación democratizando el acceso a la infraestructura cultural pública de la ciudad.

La Red de Escenarios Culturales de Bogotá invita a artistas, compañías y colectivos a postular sus procesos a través del formulario oficial y a hacer parte de esta apuesta que impulsa la práctica escénica en Bogotá. Consulte los requisitos y complete el formulario.