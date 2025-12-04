Bogotá ya tiene ‘ensayaderos’, espacios de la Red de Escenarios Culturales de Bogotá
Foto: Idartes
En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa apoyamos tu talento, por esto que el Instituto Distrital para las Artes (Idartes)te invita aartistas, agrupaciones y colectivos que trabajan en diversas disciplinas escénicas a inscribirse para obtener durante un mes un espacio o acceder a un ‘ensayadero’, especialmente dotado para el desarrollo de ensayos, entrenamientos, laboratorios de creación y talleres ocasionales. ¡Inscríbete gratis ingresando aquí!
La oferta de estos espacios se articula con la misión de Instituto Distrital para las Artes (Idartes)de garantizar el acceso a la infraestructura cultural pública y acompañar el fortalecimiento del ecosistema artístico en todas sus etapas.
Espacios disponibles en la Red de Escenarios Públicos de Bogotá
Los ‘ensayaderos’ son espacios diseñados para brindar condiciones técnicas seguras y adecuadas para procesos de creación, investigación y montaje.
Estos son los espacios disponibles para los cuales te puedes inscribir en 2025:
- Centro Cultural Compartir Sumapaz (Pilona 10), en la localidad de Ciudad Bolívar.
- Salón de los Espejos del Teatro Jorge Eliécer Gaitán.
- Sala de Ensayo del Teatro El Ensueño, al sur de Bogotá.
- Teatro al aire libre La Media Torta de Bogotá.
- Teatro El Parque de Bogotá, ubicado en el Parque Nacional.
Cada Ensayadero cuenta con características como pisos especializados para danza y movimiento, iluminación base, espacios ventilados, disponibilidad de sonido según cada caso y acompañamiento del personal técnico del escenario, según agenda y condiciones.
¿Quiénes pueden solicitar un Ensayadero?
Este servicio está dirigido a artistas, colectivos y compañías que desarrollan prácticas relacionadas con teatro, danza, performance, música en pequeño y mediano formato, narración oral, circo, artes vivas, stand-up comedy y procesos interdisciplinarios.
Las propuestas deben estar alineadas con la misionalidad del escenario y con el fortalecimiento de la creación escénica en la ciudad.
Proceso de solicitud y asignación
Las solicitudes se realizan únicamente a través del formulario oficial, disponible entre el 1 y el 15 de cada mes, para la programación del mes siguiente. Una vez recibida la información, el equipo del escenario correspondiente realiza:
- Revisión de disponibilidad del espacio.
- Verificación de la pertinencia de la propuesta según la naturaleza del escenario.
- Programación de horarios según demanda y condiciones técnicas.
- Concertación o ajuste de la solicitud, cuando aplica.
- Formalización mediante el acta de compromiso que establece responsabilidades y lineamientos de uso.
El diligenciamiento del formulario no garantiza la asignación del espacio. Esta dependerá de la disponibilidad, el orden de recepción, la pertinencia artística y el cumplimiento histórico del solicitante.
Compromisos de uso
Las personas beneficiarias deberán garantizar: puntualidad, cuidado de la infraestructura, respeto por las normas de convivencia, registro de participantes y la entrega adecuada del espacio. Está prohibido el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Solamente en la zonas habilitadas se permite el consumo de alimentos y bebidas.
Para solicitudes que superen las ocho horas de uso, se concertará una contraprestación pedagógica o artística con el escenario.
Una apuesta por fortalecer el ecosistema cultural
El programa de ¨Ensayaderos¨ contribuye al desarrollo del sector artístico al ofrecer espacios dignos y profesionales que potencian:
- La creación de nuevos montajes.
- La exploración de lenguajes escénicos contemporáneos.
- La formación y el entrenamiento técnico.
- La investigación y el laboratorio escénico.
- El trabajo colaborativo entre artistas y colectivos.
- La articulación entre ciudadanía, escenarios culturales e instituciones.
Estos espacios son una herramienta clave para el desarrollo del sector, pues aportan a la sostenibilidad de los procesos de creación democratizando el acceso a la infraestructura cultural pública de la ciudad.
La Red de Escenarios Culturales de Bogotá invita a artistas, compañías y colectivos a postular sus procesos a través del formulario oficial y a hacer parte de esta apuesta que impulsa la práctica escénica en Bogotá. Consulte los requisitos y complete el formulario.