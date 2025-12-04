Judicializado adolescente que causó la muerte a hombre en robo al norte de Bogotá

Foto: Fiscalía

Un juez de control de garantías impuso medida de internamiento preventivo en un centro especializado a un adolescente de 16 años, señalado de participar en el homicidio de Jean Claude Bossard, un hombre de 29 años, durante un asalto ocurrido el pasado 2 de diciembre en el barrio Chicó Navarra, en la localidad de Usaquén en el norte de Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación presentó evidencias que vinculan al joven en el ataque, quien presuntamente, junto con otro individuo, habría abordado a la víctima en vía pública mientras se movilizaban en una motocicleta con placas falsas. Durante el asalto, el adolescente habría intimidado al ciudadano con un arma de fuego y, en medio de un forcejeo, disparado en varias ocasiones.

Unidades de la Policía de Bogotá arribaron al lugar y se enfrentaron a los dos presuntos agresores. En el intercambio, uno de ellos falleció y el menor de edad resultó herido, siendo aprehendido en flagrancia.

El fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes le imputó los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; tentativa de hurto calificado, agravado; y falsedad marcaria. El joven aceptó tres de los cargos, excepto el relacionado con las placas falsas.

Tras la imputación, el juez determinó que el adolescente deberá permanecer bajo medida de internamiento preventivo en un centro especializado, mientras avanza el proceso en su contra.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.