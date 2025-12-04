Termine el año con empleo: en Bogotá hay más de 900 vacantes laborales durante esta primera semana de diciembre

Foto: Desarrollo Económico

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), anunció la disponibilidad de más de 900 oportunidades laborales para la primera semana de diciembre, una oferta que cierra el año con variedad de perfiles y opciones para quienes buscan empleo. Las vacantes están dirigidas a personas con formación básica, media, técnica, tecnológica y profesional, lo que evidencia la diversidad y amplitud de oportunidades que ofrecen las empresas en la ciudad.

Los cargos disponibles abarcan sectores como comercio, servicios, industria, transporte, salud, tecnología, educación y construcción. Esta oferta incluye desde posiciones operativas y de oficios varios hasta roles técnicos, tecnológicos y profesionales, con rangos salariales que van desde un SMMLV y alcanzan hasta los seis SMMLV, dependiendo del perfil. Esto permite que tanto quienes inician su vida laboral como quienes buscan avanzar en su trayectoria encuentren alternativas acordes con sus expectativas y necesidades.

“Cerramos el año con una oferta laboral robusta y diversa, que demuestra el compromiso de Bogotá con la generación de empleo formal. Tenemos vacantes para todos los niveles educativos y salarios competitivos que responden a las necesidades del mercado. Nuestro propósito es que más personas accedan a estas oportunidades y puedan terminar el año con empleo”, señaló Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Durante esta semana se realizarán seis ferias de empleo a la medida, que ofrecerán 460 puestos de trabajo adicionales y servicios gratuitos como registro de hoja de vida, orientación ocupacional, remisión a vacantes y formación. La Unidad Móvil de Empleo también acompañará estas actividades, llevando la oferta institucional a las personas que requieren apoyo directo en su búsqueda laboral. En esta ocasión estará ubicada en Suba, en la Calle 145 #105B-58, Éxito Suba (Entrada 1), con atención de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y el sábado hasta el mediodía.

Cargos disponibles y vacantes disponibles con ‘Talento Capital’ en Bogotá, hasta el sábado 6 de diciembre de 2025

Supervisora de ventas (puntos físicos).

Asesora comercial (supernumeraria).

Conductor niñera – Licencia C3.

Asesor comercial call center.

Auxiliar de ruta.

Conductor C1 y C2.

Auxiliares de bodega.

Ejecutivos telefónicos de ventas.

Analista senior de operaciones.

Analista senior de ingeniería logística.

Analista senior de macro layout.

Analista SIG.

Coordinador de impuestos.

Especialista cuentas por pagar.

Gestor inmobiliario.

Senior planner.

Operario logístico.

Carpintero.

Operario de acrílico.

Operador de tienda.

Vendedores fines de semana.

Auxiliar de cocina tiempo completo.

Cajero polifuncional.

Administrador junior de restaurante.

Operario de confección.

Telemercaderista call center.

Técnico locativo electricista.

Jefe de talento humano.

Impulsadoras.

Coordinador de servicios de enfermería.

Mercaderista.

Mercaimpulsadores.

Auxiliar de bodega u operativo.

Oficial de obra.

Operario de producción.

Auxiliar de habitaciones.

Auxiliar de cocina.

Auxiliar de áreas públicas.

Auxiliar de operaciones.

Asesor / cajero.

Digitador.

Asesor bancario.

Brigadista nocturno.

Revisor.

Profesional de experiencia al colaborador.

Administrador nacional de proyectos.

Analista de cartera y cobranza.

Analista de fraude.

Analista de enlace operativo.

Analista de servicio senior.

Analista de talento humano.

Asesor comercial TAT.

Asesor integral zona cerrada.

Asesor comercial CVS.

Operador de horno / técnico electromecánico.

Conductoras.

Operador – conductor.

Operador bus alimentador.

Auxiliar de cocina.

Promotor comercial financiero.

Asesor comercial.

Dependiente judicial.

Ejecutivo de cobranzas.

Asesor telefónico servicios.

Docente de matemáticas-física.

Auxiliar mecánico automotriz con o sin moto.

Auxiliar de mecánica automotriz.

Auxiliar de distribución.

Auxiliar de ruta.

Auxiliar de tienda.

Bodeguero.

Maestro de obra.

Ayudantes de obra.

Residente de obra.

Profesional en patrimonio cultural.

Profesional de presupuesto y programación.

¿Cómo puedo postularme a las vacantes de ‘Talento Capital’ en Bogotá?

Si deseas postularte, primero debes registrarte en www.serviciodeempleo.gov.co, completar su hoja de vida y aplicar a las vacantes de tu interés.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.

Asimismo, quienes deseen recibir orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.

Además, si el perfil del candidato (a) se ajusta a las vacantes disponibles, la hoja de vida será remitida directamente a las empresas.