Buses del Cuidado recorren Bogotá con servicios móviles y gratis para las mujeres

Foto: Secretaría de la Mujer

En un despliegue que acerca la política pública a barrios y veredas con barreras de acceso, la Administración distrital presentó la operación de los Buses del Cuidado, unidades móviles del Sistema Distrital de Cuidado diseñadas para llevar servicios gratuitos y protección a las personas cuidadoras y a quienes requieren atención o apoyo.

La operación inicial cubre seis puntos en tres zonas urbanas y tres rurales: Usme, Ciudad Bolívar y Santa Fe (rural), y Tunjuelito, Bosa y Kennedy (urbanas). Esta fase marca una novedad importante: por primera vez, estos vehículos itinerantes incorporan servicios para la prevención y atención de violencias a través de duplas psicojurídicas, equipos conformados por profesionales en psicología y derecho que ofrecen orientación psicosocial, asesoría jurídica, activación de rutas de protección y acompañamiento directo en el territorio.

Los Buses del Cuidado funcionan como extensiones móviles de las Manzanas del Cuidado: son vehículos equipados que prestan servicios en ciclos de cinco meses, con dos carpas de apoyo y presencia de lunes a sábado en seis puntos de la ciudad; al concluir cada ciclo, las unidades se desplazan a nuevos territorios para continuar la rotación.

La oferta incluye talleres y cursos, espacios de respiro para cuidadoras, rutas de empleo y emprendimiento, acciones colectivas en salud, actividades físicas, terapias de naturaleza y atención para el bienestar humano-animal, entre otros.

Al respecto, el alcalde Carlos Fernando Galán destacó: “Con estos buses se ofrecen 19 servicios que se convierten además en puntos seguros para las mujeres cuidadoras, que es también una apuesta fundamental, reafirmando que el cuidado también para nosotros es una garantía de seguridad y de derechos, y esa es la apuesta de estos dos buses que hoy presentamos y con los cuales reafirmamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo el Sistema Distrital del Cuidado de Bogotá».

Por su parte, la secretaria Distrital de la Mujer, Laura Tami Leal, resaltó: “Los Buses del Cuidado ya están rodando por la ciudad, en sus zonas urbanas y rurales. Y por primera vez, estos buses van a tener una oferta para las mujeres cuidadoras de animales. Nos interesan las familias conformadas de todas las formas, porque en esta ciudad, nosotras y nosotros podemos ser”.

Este modelo itinerante complementa la red de 26 Manzanas del Cuidado y otras estrategias del Sistema Distrital del Cuidado de Bogotá, y se espera que su operación incremente la cobertura de atenciones psicosociales y jurídicas en territorios con historial de dificultades para acceder a servicios.