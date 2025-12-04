Policía desmanteló centro de acopio con 350 botellas de licor adulterado en Bosa

Foto: Secretaría de Seguridad

En Bogotá seguimos dando resultados. En un operativo de allanamiento ejecutado por la Sijín de la Policía de Bogotá y apoyado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), en el sector Jiménez de Quesada, en la localidad de Bosa, fue desmantelado un centro clandestino dedicado al almacenamiento y envasado de licor adulterado que operaba oculto dentro de una bodega ubicada en el primer piso de un pagadiario.

La diligencia se desarrolló en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía 534 local dentro de una investigación por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los uniformados llegaron de manera simultánea al sector de Jiménez de Quesada y se distribuyeron en dos puntos vinculados a la investigación.

Tras asegurar el perímetro, los uniformados tocaron a la puerta principal del pagadiario y anunciaron la orden de registro. Al no obtener respuesta inmediata, procedieron a ingresar de manera controlada.

Adentro, se encontraron con un espacio a un costado de las escaleras que funcionaba como centro de producción. Había bolsas llenas de tapas, botellas de licor que estaban vacías, papeles con estampillas falsas, tanques y grameras. En esta bodega hace muchos años funcionaba un bar por la apariencia que tenía, y ahora se había convertido en un centro de acopio de licor adulterado.

En una esquina del lugar se encontraron cajas apiladas y en su interior había 341 botellas de licor adulterado listas para ser distribuidas.

La bodega, que estaba oculta dentro del primer piso de un pagadiario para no levantar sospechas, tenía un espacio donde había sacos con botellas vacías y latas de cerveza.

Allí, los investigadores encontraron incluso botellas acomodadas por marcas, listas para ser selladas.

Otro punto intervenido

De manera simultánea, otro grupo de uniformados ingresó a un bar cercano. El procedimiento inició con la verificación del área pública, mientras los investigadores revisaron cada espacio del lugar, en la barra había un bolso escondido y en su interior había 9 botellas de licor.

Al sacarlas del maletín, uno de los peritos de licor las revisó y se percató que estaban adulteradas.

Al parecer estas botellas habían sido distribuida de la bodega que funcionaba como centro de acopio y quedaba a pocos metros del bar.

“Vamos a seguir trabajando en conjunto con las autoridades para cerrarle el espacio a los delincuentes y para poder sacar del mercado este tipo de licor fraudulento que pone en peligro la salud de los bogotanos”, aseguró César Restrepo, secretario de Seguridad.

En total la Policía incautó 350 botellas de licor adulterado, 70 estampillas falsas y decenas de botellas de licor vacías y tapas de diferentes marcas.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.