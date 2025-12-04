    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este jueves 4 de diciembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 4 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 1865 – La 5ta 6 – Tarde 8341 – La 5ta 5

    Culona
    Día 3409 – Noche 4450

    Astro Sol
    6513 – Signo Capricornio

    Pijao de Oro
    0211 – La 5ta 1

    Paisita
    Día 1915 – La 5ta 4 – Noche 5554

    Chontico
    Día 9598 – La 5ta 3 – Noche 3263 – La 5ta 1

    Cafeterito
    Tarde 7406 – La 5ta 7 – Noche 3747 – La 5ta 1

    Sinuano
    Día 8970 – La 5ta 4 – Noche

    Cash Three
    Día 621 – Noche

    Play Four
    Día 3286 – Noche

    Samán
    Día 3385

    Caribeña
    Día 4484 – La 5ta 2 – Noche

    Motilón
    Tarde 7592 – La 5ta 1 – Noche

    Fantástica
    Día 6837 – La 5ta 4 – Noche

    Antioqueñita
    Día 4187 – La 5ta 5 – Tarde 1575 – La 5ta 1

    Ariel Cabrera
