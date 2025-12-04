Resultados de las loterías y chances de este jueves 4 de diciembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 4 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 1865 – La 5ta 6 – Tarde 8341 – La 5ta 5
Culona
Día 3409 – Noche 4450
Astro Sol
6513 – Signo Capricornio
Pijao de Oro
0211 – La 5ta 1
Paisita
Día 1915 – La 5ta 4 – Noche 5554
Chontico
Día 9598 – La 5ta 3 – Noche 3263 – La 5ta 1
Cafeterito
Tarde 7406 – La 5ta 7 – Noche 3747 – La 5ta 1
Sinuano
Día 8970 – La 5ta 4 – Noche
Cash Three
Día 621 – Noche
Play Four
Día 3286 – Noche
Samán
Día 3385
Caribeña
Día 4484 – La 5ta 2 – Noche
Motilón
Tarde 7592 – La 5ta 1 – Noche
Fantástica
Día 6837 – La 5ta 4 – Noche
Antioqueñita
Día 4187 – La 5ta 5 – Tarde 1575 – La 5ta 1