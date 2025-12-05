    • Internacional

    Airbus A320 con pasajeros se incendia en la pista antes de despegar en Brasil (VIDEO)

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Captura de video). Un Airbus A320 que tenía previsto partir del Aeropuerto Internacional de Sao Paulo rumbo a Porto Alegre, Brasil, registro una emergencia antes de despegar la noche de este jueves, por un incendio que se originó en un equipo de un proveedor externo, utilizado para la carga de maletas. La aeronave no se incendió y los pasajeros fueron evacuados por seguridad.


    En un comunicado, LATAM Airlines, responsable del vuelo, explicó que el incidente ocurrió durante el embarque, cuando se produjo un conato de incendio en un equipo de tierra de una empresa subcontratada encargada de cargar el avión.

    El humo generado por el equipo activó los protocolos de seguridad y los pasajeros fueron evacuados de la aeronave. La aerolínea añadió que la situación fue controlada rápidamente y no se reportaron heridos.

    El incendio se originó en un equipo de un proveedor externo, utilizado para la carga de maletas. La aeronave no se incendió y los pasajeros fueron evacuados por seguridad.


    (Información RT).

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte