Airbus A320 con pasajeros se incendia en la pista antes de despegar en Brasil (VIDEO)

–(Captura de video). Un Airbus A320 que tenía previsto partir del Aeropuerto Internacional de Sao Paulo rumbo a Porto Alegre, Brasil, registro una emergencia antes de despegar la noche de este jueves, por un incendio que se originó en un equipo de un proveedor externo, utilizado para la carga de maletas. La aeronave no se incendió y los pasajeros fueron evacuados por seguridad.

Un Airbus A320 con pasajeros a bordo se incendió en Brasil. LATAM Airlines informó que el fuego se originó tras el aterrizaje, a causa de una carretilla elevadora de equipaje, y que posteriormente se propagó al avión. La cabina se llenó de humo, pero los pasajeros fueron…



En un comunicado, LATAM Airlines, responsable del vuelo, explicó que el incidente ocurrió durante el embarque, cuando se produjo un conato de incendio en un equipo de tierra de una empresa subcontratada encargada de cargar el avión.

Hoje a noite no terminal 2 de Guarulhos um loader ( Esteira de bagagens pro porão) pegou fogo e precisou evacuar todos os passageiros,ninguém se feriu, a tripulação cumpriu o que foi treinada pra fazer e o prejuízo é so material.

As imagens são fortes mas a névoa em grande parte…

As imagens são fortes mas a névoa em grande parte… pic.twitter.com/nbFA3HtlUw — fernandopamplona (@fdpamplona) December 5, 2025

El humo generado por el equipo activó los protocolos de seguridad y los pasajeros fueron evacuados de la aeronave. La aerolínea añadió que la situación fue controlada rápidamente y no se reportaron heridos.

Um passageiro do avião Airus A320 da Latam registrou o momento em que as pessoas são orientadas a evacuar o veículo após um veículo de esteira de bagagem pegar fogo, na noite dessa quinta-feira (4/12), dentro do terminal 2 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na…



