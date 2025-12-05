Bogotá le dice no al uso de musgo y especies de origen natural durante la Navidad 2025

Foto: Secretaría de Ambiente.

La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) hace un llamado a la ciudadanía para evitar el uso de musgo y especies asociadas en los tradicionales pesebres navideños u otras decoraciones que hagan parte de la celebración decembrina y de Navidad 2025. Hacerlo afecta significativamente el equilibrio de los ecosistemas naturales y puede acarrear sanciones de hasta de 134 a 43.750 SMMLV (hasta $ 62.278 millones) y penas de 60 a 135 meses.

Una esponja natural

Los musgos se encuentran principalmente en los Cerros Orientales de Bogotá y humedales de la ciudad y son especies fundamentales para la protección y regulación del agua y los procesos de restauración ecológica en estos espacios de la ciudad.

Particularmente, los musgos retienen hasta 10 veces su peso en agua, que dosifica en épocas de sequía, filtra los sedimentos (tierra) y permite el paso de agua por las capas del suelo hasta las reservas de agua subterránea.

En los procesos de restauración, los musgos hacen parte de las primeras capas de especies vegetales que permiten la recuperación del suelo para dar paso al crecimiento de árboles de mayor tamaño.

La extracción de musgos y especies vegetales en estos ecosistemas aumenta el riesgo de incendios forestales, la erosión del suelo, los deslizamientos o las inundaciones en la ciudad, entre otros efectos que aumentan la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático.

«Estas especies son propias del ecosistema de bosque altoandino y tienen funciones ecológicas de gran relevancia. Extraerlas de su hábitat natural tiene consecuencias graves como la propagación de incendios, aumento en la erosión de suelos y la pérdida de biodiversidad asociada. El compromiso de cuidar nuestros ecosistemas y hacer de Bogotá una ciudad más resiliente al cambio climático es de todos. Por eso, invitamos a la ciudadanía a evitar el uso de esta o cualquier especie natural», destacó la secretaria Distrital de Ambiente, Adriana Soto.

Juntos cuidamos a Bogotá, mi Ciudad, mi Casa

«Especies como el musgo, los quiches o líquenes han sido utilizados de manera equivocada en pesebres y decoraciones navideñas. Celebrar responsablemente sí es posible, con alternativas más sostenibles. Esta Navidad cuidemos el patrimonio natural de nuestra casa», agregó la secretaria de Ambiente, Adriana Soto.

Elementos como aserrín, césped artificial, papel periódico o la fibra de coco son algunas alternativas que se adaptan a pesebres o arreglos decorativos sin hacer daño a los ecosistemas naturales.

Como autoridad ambiental hacemos un llamado a la ciudadanía para evitar el uso de musgo u otras especies como quiches, lamas o líquenes, y a reportar cualquier actividad sospechosa de movilización y comercialización de las mismas a los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA): 318 712 5560 y 318 827 7733. También puede escribir al correo: fauna@ambientebogota.gov.co.