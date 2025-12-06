Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este sábado 6 de diciembre

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Portal Bogotá.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) dio a conocer el reporte para este sábado 6 de diciembre de 2025. ¡Entérate y programa tu día!

En la madrugada, se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. No se descartan lluvias ligeras en el norte de la ciudad.

De acuerdo con el reporte, la temperatura mínima esperada para este sábado es de 11 °C.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.