Qué hacer en diciembre en Bogotá: más de 20 planes navideños con la FUGA

La Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) presenta una programación decembrina que convertirá el Centro en un territorio festivo, creativo y comunitario, con más de 20 actividades entre talleres, conciertos, cine comunitario y encuentros barriales.

Una oferta que cruza lenguajes y universos distintos, del hip hop al metal, de los arrullos del Pacífico a la experimentación universitaria y la creación familiar, mostrando la amplitud artística que convive en el territorio.

Un Centro que celebra desde el arte, la tradición y el territorio

La FUGA abre la temporada con la Franja Universitaria, un escenario que impulsa el talento joven y la riqueza musical de las universidades.

Este 3 de diciembre, a las 6:00 p. m., en El Muelle de la FUGA (calle 10 #3-16), el Grupo Artístico Institucional de Música Andina de la Universidad Nacional, el Ensamble Caribe de la Universidad de los Andes y el Grupo de Salsa y Bachata de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca ofrecerán un concierto que exalta las raíces, la experimentación y los sonidos que hoy marcan la identidad universitaria.

El 4 de diciembre, la Biblioteca Pública FUGA abrirá sus puertas a “Próxima parada: Estación Creativa”, un encuentro que une lectura, tradición y creación colectiva. El taller se desarrollará entre las 2:00 p. m. y las 4:30 p. m. (calle 10 #3-16), donde las familias encontrarán lectura compartida de la Novena Popular, elaboración de postales decembrinas y un espacio artístico para cantar, jugar y construir comunidad.

Una Navidad que se vive en los barrios

En alianza con redes comunitarias, colectivos artísticos y organizaciones del territorio, la FUGA despliega una agenda descentralizada que lleva la cultura a los barrios del Centro:

6 de diciembre – Festival Hip Hop Santa Fe 2025 (Fúgate al Barrio)

1:00 p. m. – 7:00 p. m. – Paradero barrio Girardot (calle 2 Bis con carrera 1A)

Una jornada donde MCs, DJs, breakers y colectivos urbanos toman el espacio público para celebrar la fuerza del hip hop como expresión artística y social.

9 de diciembre – Fiesta de velitas con adultos mayores

6:00 p. m. – Patio de la Fuente, FUGA (calle 10 #3-16)

Una velada íntima que enciende la memoria, las tradiciones y el encuentro intergeneracional en un ambiente cargado de afecto.

13 de diciembre – Snow Metal Santa Fest, quinta versión

1:00 p. m. – 7:00 p. m. – Plaza de Las Nieves (carrera 7 con calle 20)

La plaza vibra con la energía del metal local. Bandas como La Maldita Muerte, Punisher, Scar-Let, Cannibal Angel, Sidewinder, Sacrifecium y Zoser se unen en un festival solidario que recolecta juguetes para niñas y niños del sector.

16 de diciembre – Navidad con Guetto Electro (Fúgate al Barrio)

2:00 p. m. – 6:00 p. m. – barrio Girardot (calle 2A Bis A con carrera 3)

Una tarde de música, juego y convivencia impulsada junto a la Junta de Acción Comunal para fortalecer el tejido social y celebrar lo comunitario.

17 de diciembre – Cine al Barrio Navidad

6:00 p. m. – 8:00 p. m. – Parque Óscar (carrera 18 Bis con calle 22D)

El parque se transforma en una sala de cine al aire libre gracias al colectivo Lxs Nadie, que invita a disfrutar una función navideña que reúne a familias y jóvenes alrededor del cine y el espacio público.

17 de diciembre – Navidad y cierre de fin de año: Arte con Parceros en La Esquina Redonda del Bronx Distrito creativo

10:00 a. m. – 2:00 p. m. Será una mañana de encuentro y celebración junto a la comunidad habitante de calle con la que hemos trabajado durante todo el año. Compartiremos actividades de creación, conversación y convivencia, y cerraremos el ciclo con un sancocho colectivo como gesto de cuidado y agradecimiento.

El Pacífico llega al Centro: una fiesta ritual para cerrar el año

El 18 de diciembre, a las 2:00 p. m., en El Muelle de la FUGA, la “Fiesta Navideña: Arrullos del Pacífico” traerá al Centro la fuerza ancestral del Pacífico colombiano. Absalón y Afropacífico guiarán un recorrido por arrullos, jugas, bundes y currulaos que evocan espiritualidad, resistencia y tradición. Una experiencia que une memoria, identidad y celebración en el corazón de Bogotá.

“Navidad es Cultura nos recuerda que la ciudad es una casa común. Desde el Centro, la FUGA articula territorios, comunidades y lenguajes artísticos para que esta época sea un motivo de encuentro, creación y cuidado, porque Bogotá brilla cuando su gente se encuentra”, afirmó Blanca Andrea Sánchez, directora de la FUGA.

Con esta agenda, la FUGA se integra al espíritu de Bogotá, Mi Ciudad, Mi Casa, una invitación a vivir la Navidad desde el arte, la tradición, la solidaridad y la creatividad, celebrando la diversidad que hace de Bogotá una ciudad que se imagina y se construye colectivamente.