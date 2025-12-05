Colombia ya tiene rivales en la fase de grupos para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia serán los rivales de la Selección Colombia en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Jamaica enfrentará a Nueva Caledonia, y el ganador de esta llave se medirá ante República Democrática del Congo en el mes de marzo, lo que definiría completamente los integrantes del grupo K, del que hace parte la «Tricolor».

Los partidos se jugarían de la siguiente manera:

17 de junio Vs. Uzbekistán

23 de junio Vs. Repechaje Intercontinental

27 de junio Vs. Portugal

Mañana sábado se conocerán las sedes de los compromisos, pero las posibles ciudades donde jugaría Colombia son Houston, Atlanta o Miami, en Estados Unidos; Ciudad de México o Gudalajara, en México.

El sorteo se realizó en el Kennedy Center, en Washington, comenzó a las 2:00 de la tarde (hora local) y definió el camino de las 48 selecciones participantes, distribuidas en doce grupos, de la A al L. Es la primera vez en la historia en que la cita mundialista, organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, contará con 104 partidos, cuarenta más que en el formato anterior, y se realizará en 16 ciudades, desde el próximo 11 de junio.

La gala estuvo encabezada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. La Federación Colombiana de Fútbol estuvo representada por el director técnico, Néstor Lorenzo; el preparador físico, Leandro Jorge; el presidente y vicepresidente de la FCF, Ramón Jesurun y Álvaro González; el Secretario General de la institución y miembros del cuerpo administrativo.

La Selección Colombia hizo parte del Bombo 2, compartido con Croacia, Marruecos, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. La ceremonia de asignación estuvo a cargo de Shaquille O’Neal, exjugador de la NBA, quien fue el responsable de sortear la ubicación de los equipos. Finalmente, Colombia quedó ubicada en el Grupo K, junto a Portugal, Uzbekistan y el ganador del Playoff 1 entre Nueva Caledonia/Jamaica/República del Congo.

Así quedaron los grupos: