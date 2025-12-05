Festival del Tamal en Bogotá a $ 10.000 el combo: asista a la 17 Plazas de Marcado del 5 al 8 de diciembre

Foto: IPES.

Este fin de semana del del 5 al 8 de diciembre de 2025 se celebra el Festival del Tamal en Bogotá. Son 16 Plazas Distritales de Mercado y una privada con 66 restaurantes participantes en este festival de une sabor, tradición y cultura popular. Hay combos desde $ 10.000. ¡Conoce los detalles y asiste a esta gran fiesta!

Bogotá vivira? la edicio?n ma?s grande que se haya realizado del Festival del Tamal, un evento que este an?o llegara? a 66 puntos de venta distribuidos en 16 Plazas Distritales de Mercado y una plaza privada, convirtiendo a la ciudad en un gran escenario de tradicio?n, memoria y cultura gastrono?mica. Los visitantes encontrara?n un combo especial de tamal, bebida caliente y arepa o pan por tan solo $ 10.000, una oferta disen?ada para todos los bolsillos, dinamizar las ventas y ampliar el acceso del pu?blico.

“Dentro del trabajo que venimos adelantando en el Instituto para la Economía Social por mejorar las condiciones de vida de vivanderos y vivanderas esta? la puesta en marcha de festivales gastrono?micos como el Festival del Tamal, una oportunidad para volver a las Plazas de Mercado y fortalecer la economi?a de las familias en temporada de fin de an?o”, explico? la directora del Instituto para la Economía Social (IPES), Catalina Arciniegas.

El Festival del Tamal, una iniciativa del Instituto para la Instituto para la Economía Social (IPES), es apoyado por Vanti, Sabor Bogota?, la Plaza de Mercado de Paloquemao y Fede Arroz, y promueve el saber ancestral de uno de los platos ma?s emblema?ticos del pai?s.

Este an?o el Festival del Tamal contara? con la participacio?n de las siguientes Plazas Distritales de Mercado de Bogotá:

20 de Julio.

7 de Agosto.

12 de Octubre.

El Carmen.

Fontibo?n.

Kennedy.

La Concordia.

La Perseverancia.

Las Cruces.

Las Ferias.

Quirigua.

Restrepo.

Samper Mendoza.

San Carlos.

Santander.

Trinidad Gala?n.

Y la plaza privada de Paloquemao.

Durante cuatro di?as los bogotanos y bogotanas podra?n encontrar preparaciones regionales como el tamal tolimense, santandereano, chocoano, valluno, huilense y costen?o, elaborados por manos expertas que han conservado esta receta por generaciones. Las Plazas Distritales de Mercado, espacios vivos de la identidad bogotana, recibira?n a los visitantes con propuestas tradicionales y nuevas interpretaciones que exaltan la diversidad de los sabores colombianos.

En apenas tres an?os, el Festival del Tamal se convirtio? en uno de los eventos gastrono?micos y culturales ma?s importantes de Bogotá. Desde 2022, ha logrado integrar la memoria culinaria, el patrimonio gastrono?mico y el fortalecimiento de la economi?a social, alcanzando cifras histo?ricas como de 14.484 tamales vendidos, ma?s de $ 145 millones en ventas y una participacio?n acumulada de 121 establecimientos, entre plazas, restaurantes y escenarios privados.