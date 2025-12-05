Conciertos navideños de la filarmónica del 4 al 7 diciembre

La programación de Navidad 2025 de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) llegará a todos los rincones de la ciudad con conciertos en su mayoría de entrada libre y otros con boletería, ofreciendo una amplia oferta musical para todos los públicos. Las presentaciones se realizarán en iglesias, parques, plazas, bibliotecas, colegios, y en escenarios emblemáticos como el Cerro de Monserrate, llevando la magia de la Navidad a diversas localidades.

Programación Conciertos Filarmónica del 4 al 7 diciembre

Orquesta Filarmónica Juvenil

La Orquesta Filarmónica Juvenil dirigida por el maestro Carlos Ágreda, interpreta un concierto inolvidable. Disfruta de famosos temas de Grieg, Elgar y Saint-Saëns, así como de villancicos europeos y colombianos. Celebramos esta época del año con arreglos orquestales, que invitan a bailar, cantar y compartir en familia ¡No te lo pierdas!

Fecha: jueves 4 de diciembre (4:00 p. m.)

Lugar: Iglesia San Maximiliano Kolbe / Localidad: Suba

Entrada libre hasta completar aforo.

Banda Filarmónica Juvenil

La Banda Filarmónica Juvenil acompaña la inauguración del alumbrado en el Parque Metropolitano El Tunal. Con un árbol de Navidad de 56 metros de altura, un kilómetro de andenes iluminados; y la energía y la potencia de esta agrupación, nos sumamos a las tradiciones que le dan vida a esta celebración. Estamos ‘De fiesta con la Banda’.

Fecha: viernes 5 de diciembre (5:30 p. m.)

Lugar: Parque Metropolitano El Tunal / Localidad: Tunjuelito

Entrada libre.

Orquesta Filarmónica de Bogotá / Coro Filarmónico Juvenil / Coros del Programa de Formación

Diciembre tiene el estilo inconfundible de la Filarmónica de Bogotá, que asume esta temporada de fin de año con nostalgia, alegría y optimismo interpretando un repertorio para repasar los villancicos tradicionales, conocer tonadas navideñas de Europa y, por supuesto, festejar con las canciones que quieres escuchar en esta época. La Orquesta, dirigida por Rubián Zuluaga, y las voces de nuestros Coros Filarmónicos, te invitan a un momento sorprendente de música y emoción. No dejes que te lo cuenten… y vívelo con nosotros.

Fecha: viernes 5 de diciembre (7:00 p. m.)

Lugar: Auditorio Fabio Lozano (U. Jorge Tadeo Lozano) / Localidad: Santa Fe

Con boletería a través de TuBoleta.

Orquesta Filarmónica de Bogotá / Coro Filarmónico Juvenil / Coros del Programa de Formación

Diciembre tiene el estilo inconfundible de la Filarmónica de Bogotá, que asume esta temporada de fin de año con nostalgia, alegría y optimismo interpretando un repertorio para repasar los villancicos tradicionales, conocer tonadas navideñas de Europa y, por supuesto, festejar con las canciones que quieres escuchar en esta época. La Orquesta, dirigida por Rubián Zuluaga, y las voces de nuestros Coros Filarmónicos, te invitan a un momento sorprendente de música y emoción. No dejes que te lo cuenten… y vívelo con nosotros.

Fecha: sábado 6 de diciembre (4:00 p. m.)

Lugar: Auditorio León de Greiff (Universidad Nacional) / Localidad: Teusaquillo

Entrada libre hasta completar aforo.

Orquesta Filarmónica de Mujeres

La Orquesta Filarmónica de Mujeres, proyecto innovador en América Latina y único en su estilo en Colombia, presenta el concierto “Noche Navideña Profética 2025”, una oportunidad inmejorable para escuchar las versiones orquestales de las obras de mayor impacto en esta época de diciembre. Con la batuta de la directora invitada María Camila Barbosa, cerca de 45 talentosas integrantes interpretarán un repertorio que viaja con facilidad de Europa a América Latina.

Fecha: sábado 6 de diciembre (7:00 p.m.)

Lugar: Auditorio Gimnasio Vermont / Localidad: Suba

Entrada libre hasta completar aforo.

Orquesta Filarmónica de Bogotá / Coro Filarmónico Juvenil / Coros del Programa de Formación

El Parque Metropolitano El Tunal recibe a la Filarmónica de Bogotá y a las voces de nuestros Coros Filarmónicos, que serán protagonistas de un “Concierto de velitas”, en el que se podrán escuchar los villancicos tradicionales y brillará la magia de la Navidad con el repertorio más destacado de diciembre. Enciende tu luz, que la fiesta correrá por cuenta de nuestras agrupaciones en una actividad realizada en alianza con el IDRD.

Fecha: Domingo 7 de diciembre (7:00 p.m.)

Lugar: Parque Metropolitano El Tunal / Localidad: Tunjuelito

Entrada libre.

Conoce la agenda y planes de ‘Navidad es Cultura’ en Bogotá 2025 haciendo clic en el banner: