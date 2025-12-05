Menor de edad que asesinó a Jean Claude Bossard ya había sido capturado y cometió el homicidio mientras estaba en libertad vigilada

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Honower Garzón.

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, instaló este jueves 4 de diciembre de 2025, el II Encuentro Internacional de Seguridad Urbana, donde hizo un llamado a revisar el funcionamiento del sistema judicial, especialmente en los casos de reincidencia y delitos con violencia, como el del reciente homicidio de Jean Claude Bossard.

“El menor que le quitó la vida al ciudadano Jean Claude Bossard ya había sido capturado por hurto calificado en mayo de este año, aceptó cargos en ese momento, fue sancionado en octubre con libertad vigilada y cometió el homicidio de Bossard mientras cumplía la sanción”, confirmó el mandatario.

El Alcalde Mayor también detalló: “Nuestro aparato judicial, además, decidió no incluir al menor en un programa de justicia restaurativa cuyo propósito es evitar, precisamente, que este tipo de reincidencias ocurran”.

Razón por la que, en el marco de este Encuentro de Seguridad, propuso iniciar una discusión de país para evitar que los menores de edad sean instrumentalizados por bandas criminales, se evite la reincidencia y garantice que este tipo de crímenes no sigan sucediendo.

Sobre el Encuentro Internacional de Seguridad Urbana

El alcalde Carlos Fernando Galán destacó que el principal mensaje del II Encuentro Internacional de Seguridad Urbana es claro: ninguna ciudad puede enfrentar sola los desafíos de la criminalidad, pero trabajando unidas es posible transformar la seguridad urbana en la región.

“Esta red nació para pasar de la preocupación compartida a la acción coordinada. Aquí ninguna ciudad está sola: todas pueden aprender y todas pueden ser mentoras”, afirmó.

Galán recordó que la Red Internacional de Seguridad Urbana, creada en 2024 con el liderazgo de Buenos Aires, tiene como propósito acompañar a las ciudades en la adaptación de buenas prácticas, el fortalecimiento institucional y el desarrollo de políticas sostenibles.

Por eso invitó a las ciudades a compartir sus experiencias en el uso de tecnologías para la seguridad, en mecanismos de justicia restaurativa y en modelos de coordinación interinstitucional.

Señaló, además que Bogotá cuenta con un programa sólido de justicia restaurativa, que puede ser clave para evitar la reincidencia y proteger a los menores involucrados en dinámicas delictivas.

En este encuentro participan autoridades de seguridad de ciudades como Buenos Aires (Argentina), Pelotas (Brasil), Santiago (Chile), Guayaquil y Quito (Ecuador), San José (Costa Rica), Lima (Perú), San Juan (Puerto Rico), Zacatecas y Guanajuato (México), Bogotá, Barranquilla y Cali (Colombia), además de líderes de organismos internacionales como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Unión Europea (UE) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).