    El servicio troncal de TransMilenio B74-J74 modificó sus paradas en tres estaciones del centro de Bogotá

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de un bus de TransMilenio en una vía de BogotáFoto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

    TransMilenio dio a conocer que el servicio o ruta troncal B74-J74 modificó sus paradas, adicionando una nueva y eliminando dos. ¡Programa tus viajes!

    De acuerdo con la entidad, esta ruta adicionó una nueva parada en la estación Universidades CityU; asimismo, eliminó las paradas en las estaciones Museo del Oro y Las Aguas – Centro Colombo Americano en el centro de Bogotá. Este cambio inició el pasado 29 de noviembre de 2025.

    A continuación, una pieza gráfica de TransMilenio sobre el servicio troncal B74 – J74:

    ¡Ojo! El servicio troncal de TransMilenio B74 - J74 modificó sus paradas

    Personaliza la tarjeta TuLlave para que puedas recibir beneficios en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP)

    1. Transbordos a 0 pesos.
    2. Dos viajes a crédito al día.
    3. Si pierdes tu tarjeta, recuperas el saldo.

     

    Giovanni Alarcón M.
