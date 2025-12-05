El servicio troncal de TransMilenio B74-J74 modificó sus paradas en tres estaciones del centro de Bogotá

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

TransMilenio dio a conocer que el servicio o ruta troncal B74-J74 modificó sus paradas, adicionando una nueva y eliminando dos. ¡Programa tus viajes!

De acuerdo con la entidad, esta ruta adicionó una nueva parada en la estación Universidades CityU; asimismo, eliminó las paradas en las estaciones Museo del Oro y Las Aguas – Centro Colombo Americano en el centro de Bogotá. Este cambio inició el pasado 29 de noviembre de 2025.

A continuación, una pieza gráfica de TransMilenio sobre el servicio troncal B74 – J74:

