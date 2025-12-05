El servicio troncal de TransMilenio B74-J74 modificó sus paradas en tres estaciones del centro de Bogotá
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.
TransMilenio dio a conocer que el servicio o ruta troncal B74-J74 modificó sus paradas, adicionando una nueva y eliminando dos. ¡Programa tus viajes!
De acuerdo con la entidad, esta ruta adicionó una nueva parada en la estación Universidades CityU; asimismo, eliminó las paradas en las estaciones Museo del Oro y Las Aguas – Centro Colombo Americano en el centro de Bogotá. Este cambio inició el pasado 29 de noviembre de 2025.
A continuación, una pieza gráfica de TransMilenio sobre el servicio troncal B74 – J74:
Personaliza la tarjeta TuLlave para que puedas recibir beneficios en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP)
- Transbordos a 0 pesos.
- Dos viajes a crédito al día.
- Si pierdes tu tarjeta, recuperas el saldo.