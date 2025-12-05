Conozca los cierres viales y desvíos por el evento Orale Wey Fest Mexa en Bogotá este viernes y sábado

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá- Juan Pablo Bello.

Con el fin de llevar a cabo el evento Orale Wey Fest Mexa, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín el viernes 5 y sábado 6 de diciembre de 2025, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres viales.

Desde las 8:00 a. m. del 3 de diciembre hasta las 10:00 p. m. del 4 de diciembre de 2025, en los siguientes tramos viales:

Carril occidental de la calzada occidental de la transversal 28, treinta metros al sur de la avenida calle 57 y veinticinco metros al norte de la calle 53B Bis.

Carril norte de la calzada norte de la calle 53B Bis, cuarenta metros al occidente de la carrera 28 y setenta metros al oriente de la avenida NQS, únicamente donde se cuente con un sobreancho para permitir el paso de los demás usuarios por el sector.

Sendero peatonal norte de la calle 53B Bis entre transversal 28 y avenida NQS, se debe direccionar a los peatones a que hagan uso del sendero sur de la calle 53B Bis.

Cierre total de la calle 57A entre la avenida NQS, acceso al Parqueadero norte y cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C.

Desde las 10:00 p. m. del 4 de diciembre hasta las 4:00 a. m. del 7 de diciembre de 2025, en los siguientes tramos viales:

Cierre total de las dos calzadas de la transversal 28 entre la carrera 28 y la avenida calle 57 incluido el sendero peatonal del costado occidental, el organizador deberá implementar carril de acceso y salida controlada para los residentes del costado oriental. El sendero peatonal del costado oriental no se podrá ver afectado.

Cierre total de las dos calzadas de la calle 53B Bis entre carrera 28 y avenida NQS, incluidos senderos peatonales norte y sur.

Cierre total de la carrera 28 entre calle 53B Bis y calle 53B, se deberá implementar carril de acceso controlado a los residentes de la transversal 28 (costado oriental) entre calle 53B Bis y avenida calle 57.

Cierre total de la calle 57A entre la avenida NQS, acceso al Parqueadero norte y cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C, incluidos senderos peatonales de los dos costados.

Cierre parcial del sendero peatonal oriental de la avenida NQS entre calle 53B Bis y calle 57A, (La ubicación del vallado perimetral se deberá realizar en el costado oriental de la ciclorruta, sin afectar la misma). El organizador deberá disponer de barreras (maletines) plásticas entrelazadas a borde vía sobre el sendero peatonal, a fin de desestimular el ascenso y descenso de los asistentes a la actividad sobre la avenida NQS.

Cierre del carril oriental de la calzada oriental de la avenida NQS entre calle 53B y calle 57A; a este carril deberán ser canalizados los ciclistas que transitan por el sector. Para implementar esta canalización el organizador deberá disponer de barreras plásticas (maletines) entrelazadas con delineadores tubulares (colombinas) para proteger a los ciclistas; esta implementación se deberá realizar únicamente cuando por congestión en el sendero peatonal se requiere direccionar a los ciclistas a la calzada vehicular, esta implementación deberá ser coordinada con la SDM.

Desde las 4:00 a. m. del 7 de diciembre hasta las 4:00 p. m. del 7 de diciembre de 2025, en los siguientes tramos viales:

Carril occidental de la calzada occidental de la transversal 28, treinta metros al sur de la avenida calle 57 y veinticinco metros al norte de la calle 53B Bis.

Carril norte de la calzada norte de la calle 53B Bis, cuarenta metros al occidente de la carrera 28 y setenta metros al oriente de la avenida NQS, únicamente donde se cuente con un sobreancho para permitir el paso de los demás usuarios por el sector.

Sendero peatonal norte de la calle 53B Bis entre transversal 28 y avenida NQS, se debe direccionar a los peatones a hacer uso del sendero sur de la calle 53B Bis.

Cierre total de la calle 57A entre la avenida NQS, acceso al Parqueadero norte y cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C.

Desvíos autorizados

Las personas que se desplazan en sentido sur – norte por la avenida NQS y toman la calle 53B Bis al oriente y la carrera 24 al norte, deberán continuar al norte por la avenida NQS, diagonal 61C al oriente y avenida carrera 24 al norte por donde se empalmarán con su recorrido habitual (Mapa 1).

Quienes van en sentido sur – norte por la avenida NQS y toman la calle 53B Bis al oriente y calle 57 al oriente, deberán continuar al norte por la avenida NQS, diagonal 61C al oriente, transversal 25 al sur y calle 57 al oriente por donde se empalmarán con su recorrido habitual (Mapa 1).

Las personas que se desplazan en sentido sur – norte por la avenida NQS y toman la calle 57A al oriente deberán continuar al norte por la avenida NQS y diagonal 61C al oriente por donde se empalmarán con su recorrido habitual (Mapa 1).

Los usuarios que transitan en sentido sur – norte por la avenida NQS y toman la calle 53B al oriente podrán tomar la calle 51 al oriente, carrera 27 al norte, calle 53 al oriente y/o calle 53B al oriente por donde se empalmarán con su recorrido habitual (Mapa 1).

Mapa 1.

Los usuarios que transitan en sentido norte – sur por la avenida carrera 24 o transversal 28 y desean tomar la avenida calle 53 al occidente deberán tomar transversal 25 al sur, diagonal 53C al oriente, carrera 24 al sur y avenida calle 53 al occidente por donde se empalmarán con su recorrido habitual (Mapa 2).

Quienes van en sentido oriente – occidente por la avenida calle 57 y toman la transversal 28, carrera 28 al sur y avenida calle 53 al occidente, deberán tomar la carrera 21 al sur y avenida calle 53 al occidente por donde se empalmarán con su recorrido habitual (Mapa 2).

Mapa 2.

Zonas Amarillas autorizadas

Los asistentes a los eventos podrán tomar el servicio de taxis y/o vehículos especiales sobre las zonas amarillas que se habilitarán de manera provisional durante la etapa de evacuación desde las 12:00 a. m. hasta las 02:00 a. m., las cuales contarán con señal SR-34 en los siguientes puntos:

Costado oriental del Estadio

La transversal 28 entre calle 57 y transversal 25

La diagonal 61C entre carrera 27 y carrera 24

Bahía del Coliseo El Campín diagonal 61C

No olvides leer: TransMilenio expone su liderazgo en la hoja de ruta para la movilidad sostenible en Bogotá

Acceso a residentes

Solo se verán afectados los predios localizados sobre el costado oriental de la transversal 28 entre carrera 28 y avenida calle 57, quienes a través del carril lento de la calzada oriental de la transversal 28 podrán transitar a sus lugares de residencia.