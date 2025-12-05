Cortes de luz este sábado 6 de diciembre de 2025 en Bogotá y Chía

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este sábado 6 de diciembre de 2025 en sectores de la capital de la República y del municipio de Ch+ia, Cundinamarca.

Localidad de Kennedy

Barrio Llano Grande. De la carrera 84 a carrera 96 entre calle 38 Sur a calle 40 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio La Capuchina. De la calle 17 a calle 19 entre carrera 9 a carrera 11 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.

Barrio Veracruz. De la carrera 8 a carrera 10 entre calle 16 a calle 19 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.

Localidad de Suba

Barrio Pinos de Lombardía. De la calle 152 a calle 154 entre carrera 103 a carrera 109 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.

Barrio Tuna Baja. De la calle 152 a calle 156 entre carrera 103 a carrera 109 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.

Barrio Villa Hermosa. De la carrera 105 a carrera 108 entre calle 154 a calle 157 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Torca Rural II. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 217 a calle 226 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Chía, en Cundinamarca

Municipio de Chía. Sector La Balsa – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.