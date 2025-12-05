Cortes de luz este sábado 6 de diciembre de 2025 en Bogotá y Chía
–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este sábado 6 de diciembre de 2025 en sectores de la capital de la República y del municipio de Ch+ia, Cundinamarca.
Localidad de Kennedy
Barrio Llano Grande. De la carrera 84 a carrera 96 entre calle 38 Sur a calle 40 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Santa Fe
Barrio La Capuchina. De la calle 17 a calle 19 entre carrera 9 a carrera 11 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.
Barrio Veracruz. De la carrera 8 a carrera 10 entre calle 16 a calle 19 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.
Localidad de Suba
Barrio Pinos de Lombardía. De la calle 152 a calle 154 entre carrera 103 a carrera 109 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.
Barrio Tuna Baja. De la calle 152 a calle 156 entre carrera 103 a carrera 109 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.
Barrio Villa Hermosa. De la carrera 105 a carrera 108 entre calle 154 a calle 157 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.
Localidad de Usaquén
Barrio Torca Rural II. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 217 a calle 226 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.
Municipios aledaños a Bogotá
Chía, en Cundinamarca
Municipio de Chía. Sector La Balsa – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia
-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.