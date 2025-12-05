El sector del Gas advierte un fuerte desabastecimiento para los próximos cinco años

En el balance de gestión del sector de gas en Colombia a través de Naturgas, la presidenta de la entidad, Luz Stella Murgas, advirtió que el sistema gasífero del país está “operando al límite”, pese al crecimiento sostenido en cobertura y número de usuarios.

La representante del sector señaló que en 2024, más de 384.000 hogares se conectaron al servicio, con un incremento del 3,4%, lo que permitió alcanzar presencia en 26 departamentos.

Precisó además que desde el año 2020, el país ha sumado 1,77 millones de nuevos usuarios, consolidando un acceso cada vez mayor a una fuente de energía más limpia.

En este informe en cifras que presentó Naturgas, destacó que hay una reducción del 13% en las reservas probadas durante 2024, aunque los recursos contingentes aumentaron 86%, principalmente costa afuera. Su desarrollo, sin embargo, se mantiene estancado por factores ambientales, sociales y contractuales.

La presidente de Naturgas, informó que este fenómeno del desabastecimiento tendrá un aumento en el próximo año.

“Tenemos impactos tarifarios, sobre todo en el segmento de gas natural vehicular. Esto se dará en distintas regiones del país, pero no en todo el país”, explicó la directora de Naturgas.

La Vocera indicó que las regiones impactadas con los aumentos en el gas vehicular serían :

Eje cafetero: Entre 5% y 13%

Costa Atlántica: Entre 5% y 13%

Cundinamarca: 30%

Boyacá: 30%

Santander: 30%

Valle del Cauca: 30%

Yopal: 30%

Por: Carlos Martinez