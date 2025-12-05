Inicia la obra de ampliación del puente bicipeatonal en la av. Boyacá con calle 86A

Foto: IDU.

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) inició la fase de construcción de un nuevo puente bicipeatonal sobre la avenida Boyacá por el canal Salitre (calle 86a), al costado norte del centro Comercial Titán Plaza, con el que se beneficiarán alrededor de 57.000 ciclistas y 37.000 peatones que diariamente se movilizan por este sector de la localidad de Engativá.

“Llegó la hora de ampliar este puente bicipeatonal que excedió la demanda. Hoy tenemos más de 57.000 ciclistas y más de 37.000 peatones que lo usan diariamente. Además, fue construido en el 2001 y ya no cumple con la norma de sismorresistencia que es del 2010”, informó Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Este nuevo ciclopuente se construirá para reemplazar el existente, dado que el actual no cumple con las normativas nacionales vigentes relacionadas con accesibilidad; además, el tablero no es lo suficientemente ancho y no permite movilidad diferenciada para los peatones y ciclistas, lo que no garantiza la seguridad de las personas que a diario utilizan este paso.

“Este puente, que proyectamos entregar en el segundo semestre del próximo año, va a pasar de 154 metros a 227 metros y de 2,5 metros útiles de ancho va a pasar a 6,25 metros útiles. La pendiente también va a mejorar para favorecer a las personas con movilidad reducida”, agregó el director Molano.

El nuevo puente bicipeatonal tendrá una longitud de 227 metros, incluidas las rampas de acceso y salida, y un ancho útil de 6.25 metros. En él, los flujos peatonales y de biciusuarios estarán debidamente separados para mayor seguridad.

La construcción del nuevo puente bicipeatonal, a cargo del consorcio ciclopuente Boyacá (HB Estructuras Metálicas S.A.S. -90 %- y Compañía de Iluminaciones Especiales S.A.S. -10 %-) con la interventoría de Cal y Mayor Colombia S.A.S., tiene un valor superior a los $ 46.260 millones y se proyecta esté finalizado en el segundo semestre del 2026.

Así serán los desvíos durante el desmonte de puente existente

Para el desmonte del antiguo puente bicipeatonal, el módulo central se dividirá en tres tramos (central, oriental y occidental), cada uno con una longitud aproximada de 24 metros y 14 toneladas de peso.

“Para el desmonte del puente actual tenemos que trabajar día y noche por lo menos tres semanas, de 10:30 de la noche a 4:30 de la mañana. En ese periodo tendremos solamente un carril en la Boyacá, en los dos sentidos. En las mañanas volverán los tres carriles por sentido a funcionar”, informó el director Molano.

Las actividades para el desmonte del primer tramo, el central, iniciarán el viernes 5 de diciembre de 2025 y se realizarán durante tres días (del 5 al 7 de diciembre) en horario nocturno, de 10:30 p. m. a 4:30 a. m. En este periodo nocturno, solo estará habilitado un carril por sentido vehicular (sur a norte y norte a sur). Desde las 4:30 a. m. se habilitarán nuevamente todos los carriles.

Posteriormente, también en horario nocturno entre las 10:30 p. m. y 4:30 a. m., durante 8 días, se desmontará la estructura del costado occidental y, durante otros 8 días, se desmontará la estructura del costado oriental. Durante este periodo nocturno estarán habilitados 2 carriles por cada sentido vehicular (sur-norte y norte-sur). Posteriormente, en el día, estarán nuevamente habilitados los tres carriles por sentido.

