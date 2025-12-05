    • Bogotá

    Bogotá enciende oficialmente la Navidad este 5 de diciembre en el Parque El Tunal

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen panorámica del Parque El Tunal donde se aprecia el alumbrado navideño donde sobre sale un gran arbol de navidadFoto: Idartes

    A Bogotá llegó oficialmente Navidad es Cultura 2025 iniciando la celebración con el encendido de la iluminación en el Parque El Tunal el 5 de diciembre. Desde las 4:30 p. m. podrás disfrutar de presentaciones musicales de algunas de las mejores agrupaciones locales y nacionales. ¡Ven en familia, la entrada es gratuita!

    Esta gran fiesta llena de luz,  música y celebración, contará con presentaciones de artistas urbanos y grandes referentes musicales a partir de las 4:30 p.m. Entre ellos estarán: El KL Kevin Liscano; La luz de la Esperanza: Travesía de los animales en busca de la Estrella de Navidad, de Ensamblaje Teatro; De fiesta con la Banda, de la Banda Filarmónica Juvenil OFB y la cantante de música de plancha Isabella Ruiz; Los Cumbia Stars; Laura Kalop; Los Diablitos del Vallenato; y Alquimia La Sonora del XXI.

    Bogotá inaugura oficialmente la Navidad 2025

    El momento central de la noche será el conteo regresivo y el encendido del árbol de Navidad de 56 metros de altura, acompañado de efectos especiales y pirotecnia, y la presentación de la canción oficial de la Navidad, “Mi ciudad, mi casa”, compuesta por la cantante Laura Kalop.

    Conoce detalles sobre la transmición del encendido navideño este 7 de diciembre en el Parque El Tunal, en el siguiente post de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa en Instagram:

    Además, Navidad es Cultura 2025  llega acompañada de espectáculos de talla mundial que reúnen tecnología, artes escénicas, música, mapping y todo el regocijo del espíritu navideño para el goce de propios y visitantes a Bogotá.

    Adicional a la programación del 7 de diciembre los visitantes del Parque El Tunal podrán disfrutar de:

    “Un ritmo, muchas voces”

    Un espectáculo con efectos especiales, mapping, acrobacias, música en vivo y más de 75 artistas en escena. Un cuento escenificado en uno de los barrios populares de la ciudad a través de un emocionante recorrido musical que muestra cómo se celebran las navidades en las diferentes regiones de Colombia.

    • Fecha: 17 al 23 de diciembre
    • Horarios: 7:00 p.m. – 9:00 p.m.
    • Funciones: 14
    • Entrada: libre.

    Conoce la agenda y planes de ‘Navidad es Cultura’ en Bogotá 2025 haciendo clic en el banner:

    Navidad es Cultura del 5 al 23 de diciembre

