Bogotá enciende oficialmente la Navidad este 5 de diciembre en el Parque El Tunal

Foto: Idartes

A Bogotá llegó oficialmente Navidad es Cultura 2025 iniciando la celebración con el encendido de la iluminación en el Parque El Tunal el 5 de diciembre. Desde las 4:30 p. m. podrás disfrutar de presentaciones musicales de algunas de las mejores agrupaciones locales y nacionales. ¡Ven en familia, la entrada es gratuita!

Esta gran fiesta llena de luz, música y celebración, contará con presentaciones de artistas urbanos y grandes referentes musicales a partir de las 4:30 p.m. Entre ellos estarán: El KL Kevin Liscano; La luz de la Esperanza: Travesía de los animales en busca de la Estrella de Navidad, de Ensamblaje Teatro; De fiesta con la Banda, de la Banda Filarmónica Juvenil OFB y la cantante de música de plancha Isabella Ruiz; Los Cumbia Stars; Laura Kalop; Los Diablitos del Vallenato; y Alquimia La Sonora del XXI.

El momento central de la noche será el conteo regresivo y el encendido del árbol de Navidad de 56 metros de altura, acompañado de efectos especiales y pirotecnia, y la presentación de la canción oficial de la Navidad, “Mi ciudad, mi casa”, compuesta por la cantante Laura Kalop.

Conoce detalles sobre la transmición del encendido navideño este 7 de diciembre en el Parque El Tunal, en el siguiente post de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa en Instagram:

Además, Navidad es Cultura 2025 llega acompañada de espectáculos de talla mundial que reúnen tecnología, artes escénicas, música, mapping y todo el regocijo del espíritu navideño para el goce de propios y visitantes a Bogotá.

Adicional a la programación del 7 de diciembre los visitantes del Parque El Tunal podrán disfrutar de:

“Un ritmo, muchas voces”

Un espectáculo con efectos especiales, mapping, acrobacias, música en vivo y más de 75 artistas en escena. Un cuento escenificado en uno de los barrios populares de la ciudad a través de un emocionante recorrido musical que muestra cómo se celebran las navidades en las diferentes regiones de Colombia.

Fecha: 17 al 23 de diciembre

Horarios: 7:00 p.m. – 9:00 p.m.

Funciones: 14

Entrada: libre.

