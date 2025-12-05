Hombre detenido con 19 anotaciones luego de hurtar diez celulares de un local en Bogotá

Foto: Policía de Bogotá

En Bogotá seguimos dando resultados contra el hurto de celulares. En el desarrollo de los planes de vigilancia y control, uniformados del CAI Polo Club lograron la detención en flagrancia de un hombre de 44 años por los delitos de hurto y violación de habitación ajena.

Los hechos se registraron en el barrio San Felipe, donde este sujeto fue sorprendido cuando ingresó de manera irregular a una empresa, hurtando diez equipos móviles avaluados en 10 millones de pesos.

Gracias a la pronta reacción de la patrulla de vigilancia, que fue alertada por la comunidad, los uniformados hicieron presencia en el lugar, donde identificaron a esta persona y evidenciaron su actuar delictivo.

Posteriormente, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Es de anotar que presenta 19 anotaciones por los delitos de homicidio, hurto calificado, lesiones personales, daño en bien ajeno, violación de habitación ajena y porte de armas de fuego.

En lo corrido del año 2025, se ha logrado una reducción del 21 % en el delito de hurto a celulares, con 7.944 casos menos que el año anterior. Por otra parte, se destaca la recuperación de 4.109 equipos móviles.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.