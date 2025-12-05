Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el viernes diciembre 5, 2025 -Dólar TRM $ 3,830.02 (vigencia 6, 7, 8 y 9 de diciembre). -Euro $ 4,424.70 -Bitcoin US$ 89.398,50 Tasa de Interés -DTF: 8,65% -UVR: $ 396,74 -Tasa de Usura 25,02% -Café US$ 4,08 -Petróleo Brent US$ 60,05 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorHombre detenido con 19 anotaciones luego de hurtar diez celulares de un local en Bogotá Entrada siguienteResultados de las loterías y chances de este viernes 5 de diciembre de 2025 en Colombia También podría gustarte Economía Mejoran niveles de confianza industrial y comercial en julio Giovanni Alarcón M. jueves agosto 25, 2016 Nacional Elecciones territoriales del 29 de octubre: 553 candidatos a alcaldías y concejos estarían inhabilitados Ariel Cabrera martes octubre 17, 2023 Nacional Vendores de gasolina bloquean la frontera colombo-venezolana Iván Briceño lunes noviembre 29, 2010 Nacional 10 puntos que usted no conoce sobre el hurto de celulares Manuel Reyes Beltran miércoles abril 13, 2016