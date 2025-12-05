Resultados de las loterías y chances de este viernes 5 de diciembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías Santander, Medellín y Risaralda y chances que jugaron este viernes 5 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 5520 – La 5ta 5 – Tarde 3494 – La 5ta 4
Culona
Día 1141 – Noche 5353
Astro Sol
2833 – Signo Escorpión
Pijao de Oro
0855 – La 5ta 2
Paisita
Día 5958 – La 5ta 0 – Noche 8260
Chontico
Día 9560 – La 5ta 5 – Noche 0997 – La 5ta 2
Cafeterito
Tarde 2740 – La 5ta 8 – Noche 5598 – La 5ta 3
Sinuano
Día 6552 – La 5ta 4 – Noche
Cash Three
Día 055 – Noche
Play Four
Día 6334 – Noche
Samán
Día 9218
Caribeña
Día 2693 – La 5ta 4 – Noche
Motilón
Tarde 3056 – La 5ta 2 – Noche
Fantástica
Día 3920 – La 5ta 1 – Noche
Antioqueñita
Día 6296 – La 5ta 1 – Tarde 5084 – La 5ta 5