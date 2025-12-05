Resultados de las loterías y chances de este viernes 5 de diciembre de 2025 en Colombia

–Los siguientes son los resultados de las loterías Santander, Medellín y Risaralda y chances que jugaron este viernes 5 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:

Dorado

Mañana 5520 – La 5ta 5 – Tarde 3494 – La 5ta 4

Culona

Día 1141 – Noche 5353

Astro Sol

2833 – Signo Escorpión

Pijao de Oro

0855 – La 5ta 2

Paisita

Día 5958 – La 5ta 0 – Noche 8260

Chontico

Día 9560 – La 5ta 5 – Noche 0997 – La 5ta 2

Cafeterito

Tarde 2740 – La 5ta 8 – Noche 5598 – La 5ta 3

Sinuano

Día 6552 – La 5ta 4 – Noche

Cash Three

Día 055 – Noche

Play Four

Día 6334 – Noche

Samán

Día 9218

Caribeña

Día 2693 – La 5ta 4 – Noche

Motilón

Tarde 3056 – La 5ta 2 – Noche

Fantástica

Día 3920 – La 5ta 1 – Noche

Antioqueñita

Día 6296 – La 5ta 1 – Tarde 5084 – La 5ta 5