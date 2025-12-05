    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este viernes 5 de diciembre de 2025 en Colombia

    –Los siguientes son los resultados de las loterías Santander, Medellín y Risaralda y chances que jugaron este viernes 5 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 5520 – La 5ta 5 – Tarde 3494 – La 5ta 4

    Culona
    Día 1141 – Noche 5353

    Astro Sol
    2833 – Signo Escorpión

    Pijao de Oro
    0855 – La 5ta 2

    Paisita
    Día 5958 – La 5ta 0 – Noche 8260

    Chontico
    Día 9560 – La 5ta 5 – Noche 0997 – La 5ta 2

    Cafeterito
    Tarde 2740 – La 5ta 8 – Noche 5598 – La 5ta 3

    Sinuano
    Día 6552 – La 5ta 4 – Noche

    Cash Three
    Día 055 – Noche

    Play Four
    Día 6334 – Noche

    Samán
    Día 9218

    Caribeña
    Día 2693 – La 5ta 4 – Noche

    Motilón
    Tarde 3056 – La 5ta 2 – Noche

    Fantástica
    Día 3920 – La 5ta 1 – Noche

    Antioqueñita
    Día 6296 – La 5ta 1 – Tarde 5084 – La 5ta 5

    Ariel Cabrera
