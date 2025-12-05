Policía incautó 10.000 unidades de pólvora en la localidad de Kennedy, sur de Bogotá

Foto: Policía de Bogotá

En el marco de la estrategia Bogotá Camina Segura, la Policía de Bogotá, gracias a la información oportuna de la ciudadanía, incautó cerca de 35 kilos de pólvora en la localidad de Kennedy, que iban a ser comercializados de manera ilegal.

Durante el procedimiento fueron incautadas más de 10.000 unidades de pólvora: volcanes, martillos, voladores, mariposas, culebras, chispitas, entre otros, que tendrían un valor aproximado a los 5 millones de pesos. Además, la mercancía incautada fue dejada a disposición de la autoridad competente para su traslado y destrucción.

“Mientras la patrulla de la zona de atención, adelantaba labores de prevención y control en el barrio Altamar, jurisdicción del CAI Bella Vista, observó a una persona sospechosa que se encontraba en vía pública con varias bolsas de color negro. Al abordarlo y verificar el contenido de las mismas, se pudo evidenciar que transportaba material pirotécnico”, aseguró el teniente coronel Juan Montilla, comandante Estación de Kennedy de la Policía de Bogotá.

“A este ciudadano le fue aplicada una medida correctiva por multa general tipo 4 correspondiente a 16 Salarios Diarios Mínimos Legales Vigentes y por un valor de $ 759.200 en cumplimiento al artículo 30 de la Ley 1801 de 2016”, indicó teniente coronel Juan Montilla, comandante Estación de Kennedy Policía de Bogotá.

La Policía de Bogotá hace un llamado a la ciudadanía para abstenerse de adquirir o manipular pólvora, reportando cualquier actividad ilícita a través de la Línea de Emergencias 123.