2011 árboles nativos fueron plantados en la Reserva Distrital de Humedal Chiguasuque – La Isla

Foto: Secretaría de Ambiente.

En la Reserva Distrital de Humedal Chiguasuque – La Isla, ubicada en la localidad de Bosa al suroccidente de Bogotá, fueron sembrados recientemente 2.011 árboles y arbustos nativos con los que se busca seguir fortaleciendo la restauranción ambiental y la renaturalización de este humenal.

Desde 2024 hasta la fecha, se han ejecutado en este espacio procesos de restauración con acciones de mantenimiento, que incluyen plateo, fertirriego, replante y manejo de especies exóticas e invasoras.

«En La Isla implementaremos la estrategia de cerca viva, que busca aislar la reserva del barrio colindante para reducir el ruido y otros contaminantes que afectan su equilibrio ecológico. Estas acciones refuerzan el trabajo integral entre la entidad y las comunidades, específicamente la comunidad del Cabildo Indígena Muisca de Bosa para lograr una restauración participativa y sostenible. La administración del alcalde Carlos Fernando Galán mantiene su compromiso de llegar a 2027 con 21.450.000 metros cuadrados en procesos de restauración ecológica en nuestros humedales y cerros orientales, un hito que fortalece a Bogotá frente al cambio climático», afirmó Adriana Soto, secretaria Distrital de Ambiente.

Avances en restauración ecológica

A octubre de 2025, la Administración distrital ha realizado procesos de restauración en un total de 10.248.900 metros cuadrados, de las cuales 5.396.500 corresponden a Cerros Orientales (1.467.800 metros cuadrados nuevos de siembra y 3.928.700 m2 de mantenimiento) y 4.852.500 en otras áreas de interés ambiental (922.600 metros cuadrados de siembra y 3.929.900 metros cuadrados de mantenimiento). Los 10.248.900 m2 que llevamos en procesos de restauración ecológica en esta administración equivalen aproximadamente a 8 parques Simón Bolívar, y superan hasta en un 300 % lo hecho en restauración por anteriores administraciones.

Especies plantadas

El inventario plantado en La Isla reúne más de 30 especies nativas de árboles y arbustos presentes en los ecosistemas de Bogotá y la región. Entre los árboles más representativos se encuentran el cedro de altura (Cedrela montana), el aliso (Alnus acuminata), el cucharo blanco, el alcaparro, el cedrillo, el mangle de tierra fría, el duraznillo, el arboloco, el arrayán blanco, el cajeto, el divivivi de tierra fría, el guamo y el mano de oso, entre otros.

En cuanto a arbustos, destacan especies como el salvio negro, el corono, el tinto, el ciro, el verbesina, el amargoso, el chilco, el espino garbanzo, el garrocho, el gurrubo, el hayuelo, el mortiño y el tomatillo.

Estas especies cumplen funciones esenciales en la restauración ecológica, la provisión de hábitat y la recuperación de los bosques altoandinos y subpáramos de la ciudad. Con la recuperación de nuestros ecosistemas seguimos trabajando para que Bogotá sea una ciudad mejor preparada frente al cambio climático para el bienestar de su gente.