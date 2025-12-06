¿En que lugares puedo comprar árboles de Navidad y adornos navideños en Bogotá? Conoce aquí

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

En el mes de diciembre y millones de bogotanos y bogotanas se preparan para recibir la Navidad 2025 y para ello el árbol de Navidad y los adornos navideños son esenciales para esta época en la que se comparte en familia y con amigos. En Bogotá es tradicional encontrar lugares en los que puedes encontrar árboles de todos los tamaños, luces y adornos para decorar la casa, la oficina y otros espacios. Visita San Victorino, San Andresito San José, San Andresito de la 38, la calle 13 y otros lugares en Bogota? para encontrar lo que necesitas para Navidad. ¡Te contamos todos los detalles!

Son diversos los locales comerciales en el centro de Bogotá en los que puedes adquirir a muy buenos precios, todo lo que necesitas para armar la Navidad.

Los elementos esenciales para armar un árbol de Navidad y demorar la casa, la oficina u otro espacio son:

El árbol: Puede ser un pino natural o artificial. Para árboles alternativos, se pueden usar ramas, madera, cartón o telas.

Las luces o alumbrado: Son extensiones, mangueras o bombillos para iluminar el árbol desde adentro hacia afuera y que cubran a estructura.

Adornos: Esferas: Vienen en diversos tamaños y se distribuyen por todo el árbol. Guirnaldas y cintas: Se añaden para rellenar los espacios y darle un toque de color o textura. La estrella o figura de la punta: Un elemento tradicional para coronar el árbol, como una estrella o un ángel.

Falda para la base: Un paño o material que se coloca alrededor de la base del árbol para ocultar el soporte y crear un acabado más completo.

Adornos adicionales para el árbol o decoración de Navidad

Adornos temáticos: Figuras de renos, muñecos de nieve, etc.

Adornos naturales: Piñas, ramas secas o flores.

Figuras con significado simbólico: elementos como canela, cascabeles o monedas para atraer la buena suerte y la prosperidad, según creencias populares.

¿En qué lugares el árbol de Navidad 2025 y los adornos navideños en Bogotá?

Bogotá concentra gran parte de su comercio mayorista en sectores del centro. Al visitar los mercados o comercios mayoristas, encuentras gran variedad de precios, tamaños y de elementos para armar la Navidad 2025 al gusto de tu familia y amigos.

Zonas comerciales para comparar elementos navideños:

San Victorino

El sector de San Victorino, hace parte de la localidad de Santa Fe y es uno de los nodos económicos más relevantes de la capital. Se encuentra localizado entre la calle 10 y la avenida Jiménez entre la avenida Caracas y la carrera Décima. Son cientos los locales comerciales, bodegas, pasajes y otros en los que puedes encontrar todo tipo de elementos de Navidad a muy buenos precios y gran variedad de materiales, formas, colores y más.

San Andresito San José

San Andresito San José es otra de las amplias zonas comerciantes en el centro de Bogotá, en los que hay comercios y distribuidoras dedicadas a la venta de elementos de Navidad. San Andresito San José está ubicado entre las calles Octava y 12 entre carrera 19 y carrera 24.

San Andresito de la 38

El sector comercial de San Andresito de la 38 hace parte de la localidad de Puente Aranda. Es una zona con gran variedad de establecimientos y bodegas dedicadas a la venta de árboles y elementos decorativos de todo tipo. Allí se pueden también ubicar gran variedad de luces y alumbrados. San Andresito de la 38 está ubicado entre la carrera 36 y tranversal 42A entre calles Octava A y calle 12.

Calle 13

La calle 13 entre la avenida Caracas y la carrera 19, es otra de las zonas donde se pueden ubicar tiendas y locales de adornos navideños y árboles de Navidad. Esta zona comercial está ubicada entre las localidades de Santa Fe y Los Mártires.