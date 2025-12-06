    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 6 de diciembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías Boyacá y Cauca y todos los chances que jugaron este sábado 6 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 4934 – La 5ta 3 – Tarde 5420 – La 5ta 0 – Noche

    Culona
    Día 8748 – Noche

    Astro Sol
    8148 – Signo Capricornio

    Paisita
    Día 5958 – La 5ta 2 – Noche 5788

    Chontico
    Día 0321 – La 5ta 3 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 3311 La 5ta 8 – Noche

    Sinuano
    Día 1215 – La 5ta 4 – Noche

    Cash Three
    Día 413 – Noche

    Play Four
    Día 7149 – Noche

    Samán
    Día 7639

    Caribeña
    Día 6598 – La 5ta 6 – Noche

    Motilón
    Tarde 6205 – La 5ta 3 – Noche

    Fantástica
    Día 5429 – La 5ta 4 – Noche

    Antioqueñita
    Día 9388 – La 5ta 7 – Tarde 4305 – La 5ta 7

    Ariel Cabrera
