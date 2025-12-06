Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 6 de diciembre de 2025 en Colombia

–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías Boyacá y Cauca y todos los chances que jugaron este sábado 6 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:

Dorado

Mañana 4934 – La 5ta 3 – Tarde 5420 – La 5ta 0 – Noche

Culona

Día 8748 – Noche

Astro Sol

8148 – Signo Capricornio

Paisita

Día 5958 – La 5ta 2 – Noche 5788

Chontico

Día 0321 – La 5ta 3 – Noche

Cafeterito

Tarde 3311 La 5ta 8 – Noche

Sinuano

Día 1215 – La 5ta 4 – Noche

Cash Three

Día 413 – Noche

Play Four

Día 7149 – Noche

Samán

Día 7639

Caribeña

Día 6598 – La 5ta 6 – Noche

Motilón

Tarde 6205 – La 5ta 3 – Noche

Fantástica

Día 5429 – La 5ta 4 – Noche

Antioqueñita

Día 9388 – La 5ta 7 – Tarde 4305 – La 5ta 7