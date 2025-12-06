Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 6 de diciembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías Boyacá y Cauca y todos los chances que jugaron este sábado 6 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 4934 – La 5ta 3 – Tarde 5420 – La 5ta 0 – Noche
Culona
Día 8748 – Noche
Astro Sol
8148 – Signo Capricornio
Paisita
Día 5958 – La 5ta 2 – Noche 5788
Chontico
Día 0321 – La 5ta 3 – Noche
Cafeterito
Tarde 3311 La 5ta 8 – Noche
Sinuano
Día 1215 – La 5ta 4 – Noche
Cash Three
Día 413 – Noche
Play Four
Día 7149 – Noche
Samán
Día 7639
Caribeña
Día 6598 – La 5ta 6 – Noche
Motilón
Tarde 6205 – La 5ta 3 – Noche
Fantástica
Día 5429 – La 5ta 4 – Noche
Antioqueñita
Día 9388 – La 5ta 7 – Tarde 4305 – La 5ta 7