Bogotá recibe el Torneo Internacional de Rugby este 6 y 7 de diciembre de 2025

Foto: IDRD.

En el estadio Olaya Herrera se llevó a cabo la rueda de prensa oficial del Torneo Internacional de Rugby 7, un evento deportivo de gran magnitud que se realizará el próximo 6 y 7 de diciembre de 2025, en la capital de Colombia. ElInstituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), organizadores y representantes de equipos locales e internacionales compartieron detalles sobre esta competencia que promete encender la pasión por el rugby en la ciudad. ¡Conoce detalles y agéndate!

Durante la presentación, se destacó la participación de equipos juveniles de distintas localidades de Bogotá, así como la llegada de 9 delegaciones internacionales que competirán en esta vibrante modalidad del rugby. En total, serán más de 450 jugadores los que se darán cita en este torneo, consolidando el evento como una plataforma de desarrollo y visibilidad para el rugby juvenil en Colombia.

El entusiasmo y compromiso por parte de los organizadores quedó en evidencia, al igual que el apoyo de las instituciones locales para brindar un espectáculo de calidad. El Torneo Internacional de Rugby 7 no solo busca promover la competencia de alto nivel, sino también fomentar valores como el trabajo en equipo, el respeto y la inclusión, pilares fundamentales del rugby