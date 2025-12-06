Terminal de Bogotá instaló nuevas cámaras para reforzar la seguridad vial

Foto: Terminal de Transporte de Bogotá

Para garantizar la seguridad de los más de 1,7 millones de viajeros que se movilizarán durante la temporada de fin de año, la Terminal de Transporte de Bogotá instaló nueve cámaras de monitoreo de velocidad en sus tres sedes. Esta medida hace parte del Programa de Seguridad Vial y del Plan de Gestión de la Velocidad (PGV), con el objetivo de vigilar en tiempo real el comportamiento de los conductores y fortalecer la cultura vial dentro de las terminales.

El gerente general, Rafael González, explicó que la iniciativa va más allá de controlar la velocidad: “Con la implementación del PGV entendemos que no se trata únicamente de regular la velocidad, sino de impulsar nuevas acciones de infraestructura, educación vial y comunicación que garanticen condiciones reales de seguridad. Las cámaras nos permitirán vigilar en tiempo real el comportamiento de los

conductores y sancionar las infracciones conforme a la normatividad vigente, contribuyendo a una cultura vial más responsable”.

Ubicación de las cámaras

Terminal Salitre: 7 cámaras

Terminal Norte: 1 cámara

Terminal Sur: 1 cámara

Así funciona el Plan de Gestión de la Velocidad (PGV)

El PGV se desarrolla en dos fases e integra tres componentes orientados a prevenir siniestros viales y fortalecer la seguridad en las zonas operativas.

Fase 1: Control y Educación

Control — Detección Electrónica: Incorpora cámaras y radares que permiten detectar y registrar infracciones, gestionar factores de riesgo asociados a la infraestructura y al comportamiento de los actores viales, y reducir la gravedad de posibles siniestros.

Educación — Cursos para Infractores: Incluye espacios obligatorios de sensibilización para conductores que incumplen las normas. Estas actividades promueven el autocuidado, el respeto a las normas y la conciencia social.

La Terminal continuará fortaleciendo este componente, que ha demostrado beneficios significativos para la operación y para los conductores.

Fase 2: Infraestructura y Señalización

Esta fase implementa señalización vial apoyada en las cámaras, que permiten detectar:

Exceso de velocidad (límite de 20 km/h).

Giros prohibidos.

Circulación en sentido contrario.

Parqueo indebido.

Peatones en zonas restringidas.

Placas de vehículos (detección, registro y gestión).

La información recopilada será presentada de manera pedagógica a través de un Panel de Mensajería Variable, para reforzar la cultura de la seguridad vial.

¿Cómo están compuestas las cámaras?

Tecnología al servicio de la seguridad

Además de las cámaras, el sistema cuenta con analíticas avanzadas de hardware y software que permiten obtener evidencia de infracciones por exceso de velocidad, maniobras peligrosas, mal parqueo, circulación en zonas no permitidas y presencia indebida de peatones.

González agregó: “Esta medida nos permite generar conciencia y corregir conductas que ponen en riesgo la vida de usuarios, conductores y personal operativo en nuestras tres sedes, no solo durante esta temporada, sino las 24 horas del día, los siete días de la semana”.

Acciones del Programa de Seguridad Vial

La Terminal de Transporte de Bogotá continúa fortaleciendo su compromiso con la reducción de siniestros viales y el bienestar de toda la operación a través de acciones como: